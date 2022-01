‘HomePod mini spreekt meer talen: binnenkort ook naar Nederland’

De HomePod mini krijgt ondersteuning voor meer meer talen en het lijkt erop dat de slimme speaker in 2022 ook officieel naar Nederland komt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod mini: meer talen en komt naar Nederland

Wanneer je heel graag een HomePod mini wilt, was het al mogelijk om er een te importeren. Sommige Nederlandse webshops verkopen zelfs een geïmporteerde versie van de slimme speaker. Maar binnenkort hoef je waarschijnlijk niet meer moeilijk te doen en kun je er gewoon een oppikken bij de Nederlandse Apple stores.

iOS 15.2 is er in de Woning-app een Nederlandse taaloptie verschenen. Hiermee kan de HomePod in het Nederlands praten en antwoord geven. Dit zou beteken dat de release van de HomePod (mini) in Nederland toch binnenkort lijkt te gaan gebeuren.

Nieuwe talen HomePod mini: Zweeds, Nederlands en Russisch

De HomePod mini spreekt sinds kort ook Zweeds, maar die taaloptie zit nog niet in de huidige versie van de HomePod mini-software. Volgens de website Teknivecka gaat het nog wel ‘een paar maanden’ duren voordat de Zweedse taal optie wordt toegevoegd. Op dit moment heeft Siri nog problemen met het beantwoorden van sommige vragen.

Het lijkt er dus op dat de HomePod mini in ieder geval in drie nieuwe landen wordt uitgebracht. Dit zijn Rusland, Nederland en Zweden, maar volgens de geruchten gaan hier nog meer landen bij komen.

De HomePod (mini) in het kort

Jammer genoeg kwamen de HomePod en de HomePod mini nooit officieel in Nederland uit, en was je vaak op het Engels aangewezen als een van de bruikbare talen. Via omwegen kon je er in Nederland wel eentje in huis halen. Wat wij er toen van vonden kun je lezen in onze HomePod review.

Met de HomePod mini gooit het Apple het over een andere boeg. Deze speaker is kleiner en eenvoudiger dan zijn grotere broer. Daar waar de originele HomePod voor 349 dollar over de toonbank ging, betaal je voor de mini ‘slechts’ 99 dollar. Wil je de compacte Apple-speaker via een Nederlandse webshop aanschaffen, dan betaal je er zo’n 100 euro voor.

De manier waarop de HomePod mini geluid afspeelt is een stuk slimmer geworden vergeleken met de ‘gewone’ HomePod. Het apparaat heeft namelijk zogenaamde ‘Computational Audio’. Dit is een techniek waarmee de HomePod mini het geluid kan aanpassen op de ruimte.

Nu de HomePod mini meer talen spreekt lijkt hij er ook echt binnenkort aan te komen. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de HomePod mini? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en houd de iPhoned-website goed in de gaten!