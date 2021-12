HomePod mini is een succes – Apple heeft marktaandeel verdubbeld

Apple krijgt langzaam voet aan de grond op de markt van slimme speakers. Met de goedkopere HomePod mini zijn zowel verkoopcijfers als marktaandeel bijna verdubbeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

HomePod mini is een succes

Volgens de cijfers van marktonderzoeksbureau Strategy Analytics verkocht Apple in het derde kwartaal van 2021 ongeveer 4 miljoen HomePods, in plaats van slechts 2,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dat was dus nog voordat de HomePod mini in november 2020 in de verkoop ging.

Misschien hebben de goede cijfers bij Apple de doorslag gegeven om de HomePod mini eindelijk ook in Nederland te lanceren. Sinds kort heeft Apple namelijk Nederlands als ondersteunde taal voor de HomePod toegevoegd. Een release kan dus niet meer lang op zich laten wachten.

Amazon en Google domineren de markt

De groei van Apple met 92 procent ligt ver boven de gemiddelde groei van iets minder dan 10 procent op de totale markt voor slimme speakers. De toename van Apple komt met name door de kleinere HomePod, laat Strategy Analytics weten.

Maar met een marktaandeel van nu iets meer dan 10 procent blijft Apple nog steeds ver achter bij marktleiders, Amazon en Google. Deze bedienen samen bijna de helft van de markt. Met Baidu en Alibaba hebben zelfs twee andere Chinese fabrikanten een flinke voorsprong op Apple.

Behalve slimme speakers zijn ook ‘smarte beeldschermen’ – apparaten zoals Amazons Echo Show – in de cijfers van de marktonderzoekers opgenomen. Apple is in dit segment (nog?) niet vertegenwoordigd.

HomePod was te duur en had te weinig functies

De grote HomePod, die meer dan 300 euro kostte, heeft nooit de hoge verwachtingen waar kunnen maken. Zowel van Apple als van klanten. Begin 2021 werd hij al uit de winkels gehaald – slechts drie jaar na de eerste release. Nieuwe functies kwamen maar heel langzaam, en pas sinds vorig jaar worden streamingdiensten van derden direct ondersteund. Met Spotify als de grote uitzondering.

Naar verluidt werkt Apple overigens aan nieuwe apparaatcategorieën voor een ‘connected’ huis, waaronder een slim beeldscherm met geïntegreerde camera en een opvolger van de Apple TV met luidsprekersysteem voor de tv.