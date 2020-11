De eerste reviews van de HomePod mini zijn binnen. Internationale media zijn alvast met de kleine slimme speaker van Apple aan de slag gegaan en in deze review round-up zetten we hun bevindingen op een rij.

HomePod mini round-up

Apple heeft enkele weken geleden de HomePod mini onthuld. De slimme speaker is het kleine broertje van de normale HomePod. Het apparaat past goed in de HomeKit-familie en is door de Siri-ondersteuning makkelijk met je stem te bedienen.

Internationale media hebben inmiddels de tijd gehad om de kleinere luidspreker te testen. In deze HomePod mini review round-up zetten we op een rijtje wat de meest opvallende bevindingen zijn.

CNET

CNET is van mening dat fans van Apple de kleine slimme speaker geweldig zullen vinden. Het is voor Apple-begrippen een betaalbaar apparaat, het geluid en ontwerp zijn goed en de HomePod levert alles wat je van een slimme luidspreker mag verwachten. Zeker voor iPhone- en Apple TV-gebruikers is het aanschaffen van de HomePod mini een logische keuze.

De website heeft echter ook wat minpunten ontdekt. Zo is CNET van mening dat Apples HomeKit meer passende accessoires nodig heeft om zich te onderscheiden van andere smart home-aanbieders. Dit geldt ook voor Siri. “Siri is niet de meest intuïtieve, de slimste of meest persoonlijke stemassistent. Er zijn nog steeds algemene kennisvragen die Siri niet begrijpt of niet kan beantwoorden”, aldus CNET.

Engadget

De review van Engadget is enthousiast en kritisch tegelijk. Zo is de website positief over de geluidkwaliteit, maar volgt hieruit ook direct de kanttekening dat Amazons Echo beter klinkt.

De vergelijking tussen de HomePod mini en andere kleine speakers van Amazon en Google keert regelmatig terug. Ook wanneer het om de kwaliteit van de spraakassistent gaat: “Siri en HomeKit worden niet zo goed ondersteund als Alexa en Google Assistant.”

The Verge

The Verge komt met een mooie lijst met pluspunten. Zo is de website enthousiast over het compacte ontwerp en de toegankelijke verkoopprijs. Zeker vergeleken met de ‘grote’ HomePod is de mini-variant een stuk goedkoper.

Als je al volledig in het ecosysteem van Apple zit, inclusief de iPhone, Apple TV en Apple Watch, dan past de HomePod mini perfect in dat plaatje. Het is dan moeilijk om de prijs of mogelijkheden van de kleine slimme speaker te bekritiseren. “Maar het voelt nog steeds alsof Apple twee jaar achterloopt op Amazon en Google”, aldus The Verge.

HomePod mini in Nederland

Ben jij één met het Apple-ecosysteem of wil je de HomePod mini in huis halen? Dat kan, maar het aanschaffen gaat wel net even anders. Officieel is de HomePod mini namelijk niet in Nederland verkrijgbaar. Uiteraard zijn er wel manieren om toch deze slimme speaker toch te kopen. In een handig overzicht leggen we stap-voor-stap uit hoe je een HomePod mini in Nederland in huis haalt.