Siri spreekt Nederlands op HomePod (mini): release van de speaker nabij?

In iOS 15.2 heeft Apples draagbare speaker eindelijk ondersteuning voor de Nederlandse taal. Dit kan betekenen dat de officiële release van de HomePod mini in Nederland er binnenkort aan zit te komen!

HomePod (mini) release nabij

De HomePod wordt nog steeds niet officieel verkocht in Nederland, maar daar lijkt binnenkort eindelijk verandering in te komen. In iOS 15.2 is er in de Woning-app een Nederlandse taaloptie verschenen. Hiermee kan de HomePod in het Nederlands praten en antwoord geven. Dit zou beteken dat de release van de HomePod (mini) in Nederland niet lang meer op zich laat wachten.

Je hebt overigens meer nodig dan alleen iOS 15.2 om de HomePod Nederlands te laten praten. Je moet ook een betaprofiel van de HomePod-software gebruiken om Siri in het Nederlands te activeren. Om de taal te wijzigen open je de ‘Woning’-app. Houd je vinger op de HomePod (mini) ingedrukt tot een nieuw venster verschijnt. Tik onder het kopje Siri op ‘Taal’ en selecteer de optie ‘Nederlands (Nederland)’.

Wat is de HomePod (mini)?

Ruim drie jaar geleden bracht Apple de HomePod uit. Jammer genoeg kwam deze speaker nooit officieel in Nederland uit, maar via omwegen kon je er alsnog eentje in huis halen. Wat wij er toen van vonden kun je lezen in onze HomePod review.

Met de HomePod mini gooit het Apple het over een andere boeg. De nieuwe speaker is kleiner, simpeler en vooral veel minder prijzig dan zijn grotere broer. Via een aanraakgevoelig gedeelte aan de bovenkant bedien je de speaker. Het apparaat werkt razendsnel dankzij de S5-chip, die bijvoorbeeld ook in de Apple Watch SE zit.

De manier waarop de speaker geluid afspeelt is een stuk slimmer geworden vergeleken met de ‘gewone’ HomePod. Het apparaat heeft namelijk zogenaamde ‘Computational Audio’. Dit is een techniek waarmee de HomePod mini het geluid kan aanpassen op de ruimte.

HomePod mini prijs

Daar waar de originele HomePod voor 349 dollar over de toonbank ging, betaal je voor de mini ‘slechts’ 99 dollar. Wil je de compacte Apple-speaker via een Nederlandse webshop aanschaffen, dan betaal je er tegenwoordig zo’n 100 euro voor. Wil je meer weten over de HomePod mini? Lees dan onze HomePod mini review!

iOS 15.2 komt eraan!

Heb je al een HomePod (mini) of ga je er een vanaf de release kopen? Tof! Dan kun je straks in het Nederlands tegen je speaker praten, maar dan moet je wel iOS 15.2 geïnstalleerd hebben.

De iOS 15.2-update brengt daarnaast verschillende nieuwe functies met zich mee. Een voorbeeld is Digitale erfenis, waarmee je je digitale nalatenschap regelt. Een erfeniscontact krijgt na je overlijden toegang tot de gegevens van je iPhone, zoals je foto’s en berichten.

Wanneer komt iOS 15.2 uit?

Er is inmiddels een ‘Release Candidate‘ van iOS 15.2 verschenen. Dit betekent dat het doorgaans minder dan een week duurt voordat de officiële release volgt. Bij iOS 14.2 en iOS 15 waren dit zes dagen. Hierdoor is het erg waarschijnlijk dat we iOS 15.2 volgende week al kunnen installeren – mogelijk op maandag 13 december of dinsdag 14 december. Vaak is de software-update rond 19:00 uur beschikbaar. Het installeren doe je in de Instellingen-app, via ‘Algemeen>Software-update’.

