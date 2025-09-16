HomePod en HomePod mini zijn nu nóg beter – met deze 3 nieuwe features

De HomePod én de HomePod mini hebben er twee nieuwe features bij. Benieuwd hoe je ze krijgt? Zo maak je jouw HomePod nog beter!

Nieuwe software voor HomePod (mini)

Heb jij een HomePod of een HomePod mini? Of misschien zelfs beide? In dat geval hebben we goed nieuws, want Apple heeft de speaker uitgebreid met nieuwe functies. Er is een nieuwe softwareversie beschikbaar, waarmee drie nieuwe features naar de HomePod én de HomePod mini komen. Benieuwd naar alle verbeteringen en hoe je ze op de HomePod (mini) gebruikt? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Handige functie voor Apple Music

De HomePod en de HomePod mini krijgen met de nieuwe software ondersteuning voor een handige feature in Apple Music. Crossfade komt eindelijk naar de HomePod (mini), waardoor nummers vloeiender in elkaar overlopen. Een aantal seconden voor het einde van een lied zorgt Crossfade ervoor dat het volgende nummer al begint. Zo voorkom je dat er een korte stilte valt tussen twee nummers. Klinkt dat goed? Je zet Crossfade als volgt aan:

Open Woning op je iPhone; Ga naar tabblad ‘Woning’; Tik op de drie puntjes (•••) rechtsboven in de hoek; Ga naar ‘Woninginstellingen’; Tik op je naam onder ‘Personen’; Kies voor ‘Apple Music’ onder ‘Verbonden media’; Zet de schakelaar achter ‘Crossfade’ aan; Bepaal tot slot de duur van de Crossfade.

2. Verbetering voor Siri

Siri wordt steeds slimmer en dat is ook bij de software voor de HomePod en de HomePod mini te zien. In de nieuwste softwareversie biedt Siri ondersteuning voor het activeren van HomePods in verschillende ruimtes. Luister je naar een bepaald nummer via de HomePod in de woonkamer? Je kunt Siri vervolgens vragen om hetzelfde lied ook op de HomePod in een andere ruimte te starten.

Het is bovendien mogelijk om het nummer op alle HomePods in je huishouden te beginnen, door dit simpelweg aan Siri te vragen. Met Apple Music was het al langer mogelijk om audio via HomePods in meerdere kamers op hetzelfde moment af te spelen. De grote verandering in de nieuwste softwareversie is dat Siri dit vanaf nu ondersteunt met álle audiobestanden. Zo kun je eindelijk aan Siri vragen om een nummer van Spotify op verschillende HomePods op hetzelfde moment te starten.

3. Meer functies

Apple voert verder kleine veranderingen door bij de HomePod en de HomePod mini. Zo kun je straks zelf kiezen met welk wifi-netwerk de HomePod (mini) is verbonden. Nu is dat nog hetzelfde netwerk als je iPhone of iPad, in een volgende softwareversie kan dat voor het eerst een ander netwerk zijn. Deze feature is nog niet beschikbaar, maar komt later door middel van een update alsnog beschikbaar bij de instellingen van de Woning-app.

Daarnaast krijgt de HomePod ondersteuning voor FaceTime-audio en telefoonoproepen van de Apple TV. Voer je een gesprek via de Apple TV? Dan kun je straks de audio afspelen via de HomePod in de ruimte. Deze feature is nu eveneens nog niet beschikbaar bij de HomePod en HomePod mini, maar wordt in een latere softwareversie toegevoegd.

De HomePod en de HomePod mini zijn uitgebreid met nieuwe features. Het gaat om de eerste en tweede generatie van de HomePod én de HomePod mini, waardoor alle modellen meer functies krijgen met de nieuwste software. Je vindt de update in de Woning-app op je iPhone onder het tabblad ‘Woning’. Tik daar op de drie puntjes rechtsboven in beeld en ga naar ‘Woninginstellingen > Software-update’.

Installeer daar de nieuwste softwareversie voor de HomePod, zodat de speaker wordt uitgebreid met meer features. Zie je de update niet? In dat geval moet je jouw iPhone mogelijk eerst bijwerken naar iOS 26. Ga naar de instellingen op je iPhone en kies voor ‘Algemeen > Software-update’. Installeer iOS 26 op je iPhone, de nieuwe software voor de HomePod verschijnt vervolgens automatisch in de Woning-app. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft: