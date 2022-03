Het was lang wachten, maar de HomePod mini komt eindelijk officieel naar Nederland en België. Lees het artikel waar jij het beste deze slimme speaker kan aanschaffen.

HomePod mini: compact en veelzijdig

HomePod mini is de kleinere versie van de HomePod. Het is geen richtspeaker, maar speelt muziek en podcast af richting elke kant. Je hoort dus 360º muziek. Maar waarom is hij nou ‘slim’? Nou, vier microfoons vangen jouw stem op zodat je kan praten met Siri. Eerder merkte we al op dat Siri op de HomePod mini Nederlands had geleerd, dus deze release kwam niet geheel uit de lucht vallen.

Deze speaker werkt met elke denkbare muziekbron, zoals Spotify en Apple Music. Ook kun je er álle audio van je iPhone naar sturen via AirPlay 2. Speel dus die ene lange spraakmemo van je vriend(in) af terwijl je door je huiskamer ijsbeert en luistert.

Voordelen van deze kleine versie

Nu de HomePod mini sinds de iOS 15.4 update ook Nederlands met je kan praten, hoef je geen moeilijke Engelse woorden meer te gebruiken om je uit te drukken. Je praat met Siri gewoon alsof je met een vriend praat. Na de update is er ook stemherkenning in het Nederlands. Dit betekent dat de HomePod jouw stem stem herkent, en daardoor persoonlijke informatie kan vertellen die anderen niet op kunnen vragen. Denk hierbij aan je agenda of zelfs wachtwoorden.

Het handige aan de mini versie van de HomePod is dat hij maar 8.4 centimeter hoog is en bijna 10 centimeter breed. Door zowel het soepele design en deze kleine afmetingen past dit apparaat bijna overal in je kamer en staat hij nooit in de weg. Bovendien ziet het apparaat er ook nog eens heel mooi uit: een echte eyecatcher voor je huis.

Als je meerdere HomePods hebt, kunnen ze gesynchroniseerd worden. Zo speel je overal in huis hetzelfde nummer af. De Intercom-functie hierbij is ook enorm handig. Je zegt bijvoorbeeld ‘Hé Siri, intercom ‘we gaan!’ Vervolgens krijgt elke HomePod in jouw huis deze melding en kom jij en je gezin ruim op tijd voor je afspraakje.

HomePod Mini kopen

De HomePod mini is al een lange tijd te koop in de Verenigde Staten. Er waren wel er Nederlandse webshops waar je deze speaker kon aanschaffen, maar die waren niet officieel. Hierdoor kreeg je na aankoop geen ondersteuning van Apple. Fijn dat deze nu wél officieel bij Apple te koop is in ons kikkerlandje. Je koopt de HomePod mini eind maart voor 109 euro bij de officiële Apple Store.