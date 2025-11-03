Nieuwe Homepod mini en Apple TV 2025 komen er snel aan (dit is wanneer)

Volgens geruchten komen er deze maand een nieuwe HomePod mini én een nieuwe Apple TV 2025 aan. Dit is wanneer je ze kunt verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Homepod mini en Apple TV komen eraan

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft Apple het personeel gevraagd om zich voor te bereiden op een nachtelijke update voor de winkels. Deze veranderingen aan de winkels moeten dan op de avond van 11 november worden uitgevoerd.

Zo’n nachtelijke operatie wordt vaker uitgevoerd rond de feestdagen, maar volgens Gurman is er een grote kans dat dit moment wordt gebruikt voor de introductie van vernieuwde 2025-modellen van de Apple TV en de HomePod mini. Naast de veranderingen an de winkels blijkt ook dat de voorraad van de huidige HomePod mini en Apple TV flink geslonken zijn. Dat wijst er ook vaak op dat Apple met een vervanger gaat komen.

Daarnaast heeft Apple al aangegeven dat er dit jaar waarschijnlijk geen nieuwe Macs meer gaan komen. Dus daar hoeven we ook niet op te rekenen. Maar als de winkels nu toch voorbereidingen gaan treffen voor nieuwe producten, dan zijn de HomePod mini 2025 en de Apple TV 2025 de twee kandidaten die we de meeste kans geven om te verschijnen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens de geruchten zijn de Apple TV en HomePod mini 2025 dé twee producten die vooral interessant zijn, omdat ze als een soort showcase kunnen dienen voor aankomende AI-functionaliteit. Denk hierbij aan de vernieuwde Siri en de overige Apple Intelligence-functies die Apple voor volgend jaar nog in de planning heeft staan.

Als de winkels daadwerkelijk op 11 november worden aangepast voor de lancering van de Apple TV 2025 en HomePod mini 2025 dan kun je ze waarschijnlijk al op 12 november kopen. Nog eventjes geduld dus!

Wil je geen enkele aankondiging of nieuws van Apple missen? Schrijf je dan hier in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief: