Geruchten zeggen dat er in 2025 een nieuwe HomePod mini gaat komen. Dat is mooi, maar één functie moet hij dan zeker gaan krijgen!

Nieuwe HomePod mini komt in 2025 (en móét deze functie krijgen)

Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg heeft onlangs laten weten dat Apple aan een nieuwe HomePod mini werkt. In zijn bericht gaat Gurman vooral in op de nieuwe draadloze chip van Apple. Maar er is een andere functie die zeker naar de HomePod mini moet komen.

Deze functie heet Apple Intelligence en daarmee zou de HomePod en de HomePod mini pas echt stukken beter worden. Als je zelf een HomePod of een HomePod mini hebt, dan weet je dat Siri soms niet helemaal lekker werkt. Regelmatig moet je een naam van een artiest of een liedje dan net wat te vaak herhalen, voordat Siri het snapt. Soms is het dan sneller om dan toch maar handmatig zelf het juiste nummer te starten.

HomePod (mini) met Apple Intelligence

Met Apple Intelligence kan Siri opeens veel meer. Daarnaast heeft Apple al gezegd dat de zoekfunctie van Apple Music ook een update gaat krijgen. Hiermee kan de muziekdienst straks natuurlijke taal en opdrachten beter begrijpen. Deze zoekfunctie wordt uitgevoerd op de servers van Apple en dat betekent dus dat dit in principe ook gebruikt kan worden door Siri op de HomePod mini.

Apple heeft gezegd dat de nieuwe Siri naar de iPhone, iPad en Mac komt. Maar de belangrijkste gebruiker van Siri is stiekem de HomePod. Dus de speaker móét deze update ook krijgen. Daarmee worden de weinige minpunten van de speaker en een klap opgelost.

De HomePods hebben nu nog een chip die ook in de Apple Watch zit. Dat betekent dat ze niet krachtig genoeg zijn om Apple Intelligence te gebruiken.

Volgens geruchten werkt Apple ook aan een nieuwe HomePod met een scherm én een chip die wel ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Maar we zouden het heel vreemd vinden als Apple ervoor kiest om de reguliere HomePod en mini niet van deze nieuwe chip en Apple Intelligence te voorzien.