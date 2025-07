HomePod mini 2 komt dit jaar (met deze belangrijke verbetering)

De HomePod mini krijgt dit jaar eindelijk een opvolger! Benieuwd wat je kunt verwachten? Dit wordt de belangrijkste verbetering bij de HomePod mini 2.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod mini 2

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Apple de HomePod mini uitbracht. De kleine speaker verscheen in 2020 in de Verenigde Staten, pas twee jaar later was de HomePod mini ook verkrijgbaar in Nederland en België. Sindsdien heeft Apple de speaker wel uitgebreid met nieuwe functies door middel van software-updates, maar verbeteringen in de hardware van de HomePod mini blijven vooralsnog uit.

Daar komt dit jaar verandering in, want het is de verwachting dat Apple eind 2025 de HomePod mini 2 uitbrengt. De nieuwe generatie van de speaker krijgt vooral onder de motorkap belangrijke verbeteringen. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de volgende HomePod mini een door Apple zelf ontworpen wifi- en bluetooth-chip. Daarmee krijgt het toestel ondersteuning voor Wifi 6E, terwijl dat bij de huidige HomePod mini nog Wifi 4 is. Met de nieuwe wifi-chip heeft de HomePod mini minder last van vertraging in de audio.

Nieuwe processor

De belangrijkste verbetering bij de HomePod mini 2 is de nieuwe processor. Bij de eerste generatie van de speaker is dat nog de S5-chip, die we eerder zagen in de Apple Watch Series 5. Deze smartwatch kwam uit in 2019, waardoor de processor inmiddels verouderd is. Het is nog niet duidelijk welke chip de HomePod mini 2 krijgt, de kans is groot dat Apple kiest voor de S10-chip uit 2024. Bij de eerste generatie van de HomePod mini koos Apple ook voor een processor uit het jaar ervoor.

Er is nog weinig duidelijk over andere verbeteringen die Apple doorvoert bij de HomePod mini 2. De kans is daarom groot dat de nieuwe processor de belangrijkste update voor de speaker zal zijn. Daarnaast is het de verwachting dat de geluidskwaliteit beter is bij de tweede generatie van de HomePod mini. Bij het ontwerp van het toestel worden geen grote veranderingen verwacht, Apple houdt vermoedelijk vast aan het bestaande design.

Release van de HomePod mini 2

De HomePod mini 2 wordt naar verluidt in het najaar aangekondigd. De eerste generatie van de speaker werd bij het iPhone 12-event gepresenteerd, dat in oktober 2020 plaatsvond. Mogelijk kiest Apple bij de volgende HomePod mini opnieuw voor een release in oktober. Dat betekent dat de HomePod mini 2 al over een aantal maanden in de winkels ligt. Het is de verwachting dat de tweede generatie van de HomePod mini wél direct beschikbaar is in Nederland en België.

De HomePod mini geld als goedkoper alternatief voor de HomePod. Waar je voor de HomePod # € 330,95 betaalt, is dat voor de kleinere variant slechts € 99,-. Apple heeft de HomePod mini voor 109 euro op de markt gebracht, de HomePod mini 2 neemt deze startprijs waarschijnlijk over. Ben je benieuwd naar de laagste prijzen van de HomePod mini? Bekijk dan onze prijsvergelijker, zodat je nooit te veel betaalt!