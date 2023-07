HomePod mini 2: alle geruchten die we nu al weten

De HomePod mini is een prima speaker van Apple, maar wanneer komt de opvolger? En hoe ziet die eruit? Wij hebben alle HomePod mini 2 geruchten bij elkaar gezet.

HomePod mini 2: alle geruchten tot nu toe

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft al in augustus 2022 gezegd dat Apple aan de tweede generatie van de HomePod mini werkt. Ook Ming-Chi Kuo is het met hem eens en zei in februari van dit jaar dat Apple in de tweede helft van 2024 de HomePod mini 2 gaat uitbrengen.

Alle kleuren van de HomePod 2023 en HomePod mini

Volgens verschillende geruchten zijn er een aantal functies die de HomePod mini 2 kan krijgen. Zo zou een chip-upgrade naar een S7, S8 of beter de kleine speaker een stuk sneller maken. Veel van de spraakopdrachten met Siri worden lokaal verwerkt. Een snellere chip zou de HomePod mini 2 een stuk vlotter maken.

Daarnaast is ondersteuning voor Wifi 6E een mogelijkheid. Uiteraard mag je ook verschillende verbeteringen op het gebied van geluid verwachten. Verder kunnen de microfoons een upgrade krijgen en mogen een aantal nieuwe kleuren niet ontbreken.

Naast de nieuwe kleuren zal het uiterlijk van de HomePod mini 2 waarschijnlijk niet veel veranderen. Misschien dat Apple een soort schermpje bovenop de HomePod maakt, maar we gokken er niet op. Ook als we kijken naar zijn grote broer, de HomePod 2023, is er bij deze Apple-speaker aan de buitenkant erg weinig veranderd. Waarschijnlijk zal dit bij de HomePod mini 2 ook het geval zijn.

Dit is de HomePod mini

De eerste HomePod mini werd in 2020 aangekondigd tijdens het iPhone 12-event. De kleine ronde speaker is het kleine broertje van de HomePod, Apple’s slimme speaker. Dit kleine bolletje heeft een aanraakgevoelige bovenkant waarmee je hem moeiteloos kunt bedienen.

De speaker heeft een S5-chip, die bijvoorbeeld ook in de Apple Watch SE zit. Hij werkt met heel veel muziekdiensten, zoals Apple Music. En is iets niet direct compatibel, dan stuur je álle audio van je iPhone via AirPlay 2 naar de HomePod mini.

HomePod mini kopen: de beste prijzen

Volgens geruchten moet je dus nog wel even wachten op de HomePod mini 2. Geen probleem! De HomePod mini is overal verkrijgbaar, mits ze op voorraad zijn. Geen zin om fysiek naar de winkel te gaan? Je kunt de HomePod mini ook online bestellen.

Bekijk ook onze HomePod mini-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.