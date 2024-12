HomePod mini 2 komt eraan (met deze features)

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe generatie van de HomePod mini. Deze functies komen in 2025 naar de HomePod mini 2!

HomePod mini 2

Het is inmiddels meer dan vier jaar geleden dat Apple de HomePod mini uitbracht. De eerste generatie van de kleine speaker verscheen in 2020, maar is pas sinds 2022 verkrijgbaar in Nederland en België. In de vier jaar na de officiële release van de HomePod mini heeft Apple nooit een opvolger uitgebracht. Daar lijkt in 2025 verandering in te komen, volgens geruchten werkt Apple aan de HomePod mini 2.

Apple-analist Mark Gurman heeft aangekondigd dat Apple van plan is om de HomePod mini 2 in 2025 uit te brengen. Volgens hem krijgt de kleine speaker vooral onder de motorkap verbeteringen, waaronder een nieuwe processor. De nieuwe wifi- en bluetooth-chip is volledig door Apple zelf geproduceerd. De HomePod mini 2 is mogelijk Apple’s eerste toestel met deze processor, waarmee het apparaat ondersteuning krijgt voor Wifi 6 of Wifi 6E.

Nieuwe processors

De nieuwe wifistandaard zou een grote stap zijn voor de kleine speaker, want de HomePod heeft nu nog ondersteuning voor Wifi 4. Met Apple’s eigen processor is de draadloze verbinding van de speaker veel sneller en betrouwbaarder. Zo wordt het signaal minder snel verstoord en reageert de HomePod mini 2 vermoedelijk sneller op de acties die je uitvoert op je iPhone, iPad, Mac(Book) of ander Apple-apparaat.

Daarnaast krijgt de HomePod mini 2 een nieuwe S-chip. Echt nieuw is deze processor waarschijnlijk niet, want de speaker draait naar verluidt op de S8- of S9-chip. Deze zien we nu al terug in de Apple Watch Series 8 en Series 9. Beide chips zouden een grote update zijn voor de HomePod, want de huidige generatie draait nog op de S5-chip. Die processor werd voor het eerst gebruikt in 2019 en is inmiddels aan vervanging toe. Met de S-chip krijgt de HomePod mini 2 geen ondersteuning voor alle features van Apple Intelligence.

Release van de HomePod mini 2

Andere verbeteringen bij de HomePod mini 2 zien (of horen) we waarschijnlijk bij de audiokwaliteit van de speaker. Het ontwerp van de HomePod mini wordt volgens geruchten nauwelijks aangepast bij de volgende generatie. Wel wordt de kleine speaker in een aantal nieuwe kleuren uitgebracht. Het is nog onduidelijk welke kleuren dat zijn, de HomePod is nu beschikbaar in een blauwe, gele, zwarte, oranje en witte uitvoering.

Naast de HomePod mini 2 komt er in 2025 ook een HomePod met display, die werkt met features van Apple Intelligence en op tvOS draait. De releasedata van de HomePod en de HomePod mini 2 zijn nog onbekend, geruchten voorspellen dat de HomePod met scherm in maart verschijnt. Mogelijk brengt Apple dan ook de kleine versie van de speaker uit. Ben je nu op zoek naar een nieuwe, compacte luidspreker? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de HomePod mini: