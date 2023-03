‘Nieuwe HomePod mét display verschijnt begin 2024’

De nieuwe HomePod is nog maar net verschenen, maar Apple werkt nu al aan de HomePod 2024. Hoe ziet deze vernieuwde speaker eruit?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan nieuwe HomePod

Apple verraste iedereen begin dit jaar met de lancering van de HomePod 2023. De nieuwe speaker is de opvolger van de eerste generatie HomePod, die in 2018 werd uitgebracht. De nieuwe HomePod is nog maar net in de verkoop gegaan, maar Apple werkt volgens nieuwe geruchten al aan een opvolger.

Lees ook: HomePod 2023 uit elkaar gehaald – zoek de verschillen met de voorganger

Waar de HomePod 2023 qua design nagenoeg gelijk was aan zijn voorganger, krijgt de nieuwe HomePod naar een compleet vernieuwd ontwerp. De slimme speaker krijgt volgens verschillende geruchten een scherm!

HomePod 2024 komt met een scherm

Apple is dus van plan om een display toe te voegen aan de nieuwe generatie HomePod. De HomePod 2024 wordt dan een soort combinatie van een speaker en een iPad, die vooral bedoeld is om in huis te gebruiken. Volgens geruchten krijgt deze Homepod een scherm van 7-inch, waarmee die iets kleiner is dan het 8-inch scherm van de huidige iPad mini.

De HomePod met display moet de iPad, Apple TV en de HomePod combineren in één apparaat. De nieuwe speaker wordt zo hét centrale punt van je huis, waarmee je ook al je slimme apparaten kan bedienen. Op deze manier wil Apple de concurrentie aangaan met devices als de Google Nest Hub of de Echo Show van Amazon.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod met display verschijnt begin volgend jaar

De lancering van de tweede generatie HomePod kwam pas vijf jaar na de release van de eerste HomePod, maar de derde generatie HomePod laat naar verwachting niet zo lang op zich wachten. De nieuwe speaker verschijnt volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo namelijk begin volgend jaar. De speaker is dan mogelijk in de lente van 2024 te koop.

Lees ook: Dit is waarom Apple tóch een nieuwe HomePod uit heeft gebracht

Vooral de prijs van de nieuwe HomePod is interessant, omdat de huidige HomePod – net als de originele HomePod – aan de prijzige kant is. De speaker kost maar liefst € 349,- en het is te verwachten dat deze prijs door het toevoegen van een display alleen maar hoger wordt. Hoe hoog de prijs daadwerkelijk wordt, is natuurlijk nog even afwachten.

HomePod 2023 kopen? Check de beste prijzen

Heb je geen zin om te wachten op een HomePod met een scherm? Of is een display bij een HomePod volgens jou helemaal niet nodig? De HomePod 2023 is de eerste HomePod (naast de HomePod mini) die in Nederland te koop is. Wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt bij het kopen van een nieuwe HomePod? Check dan de prijzen in onze prijsvergelijker:

Apple HomePod 2023 prijzen vergelijken Nieuw € 349,- Bekijk beste prijs

Apple HomePod mini prijzen vergelijken Nieuw € 104,95 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!