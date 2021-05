Goed nieuws, de HomePod en HomePod mini krijgen in de toekomst ondersteuning voor Apple Music Lossless. Dit maakt Apple bekend in een nieuw supportdocument. Voor AirPods-gebruikers is er minder goed nieuws.

Apple: HomePod met Lossless-support komt eraan

Binnenkort introduceert Apple Lossless Audio in Apple Music. Direct rees de vraag: waar blijft de hardware waar we deze betere geluidskwaliteit op kunnen horen? Apple komt nu met het verlossende antwoord. Uit een supportdocument blijk dat de HomePod en HomePod mini een toekomstige software-update.

In juni wordt Apple Music Lossless gelanceerd, dit is een extra optie van de muziekstreamingdienst die een stuk beter klinkt maar ook meer data verbruikt. In eerste instantie zijn de huidige HomePods niet geschikt om deze betere audiokwaliteit te ondersteunen. Om die reden schreven we in een opiniestuk dat Apple Music met Lossless Audio een nieuwe HomePod nodig heeft. De actualiteit haalt echter deze wens in. In een nieuw uitgegeven supportdocument laat Apple weten dat de HomePods via een update alsnog geschikt worden gemaakt voor lossless audio.

Krijgen AirPods ook Lossless-support?

Dit is goed nieuws voor bezitters van Apples slimme speakers, maar hoe zit het met het veel grotere aantal AirPods-gebruikers? Vooralsnog lijkt het erop dat die groep minder geluk heeft. In het supportdocument verklaart Apple dat de huidige Bluetooth-verbindingen niet in staat zijn om de hogere geluidskwaliteit te ondersteunen.

En de AirPods Max? Ook die zullen draadloos de betere audiokwaliteit niet ondersteunen. Apple zegt wel dat het via een kabel mogelijk is om lossless te luisteren, maar dan heb je niet de best mogelijke kwaliteit.

De rest van het supportdocument bestaat uit een lijst met veelgestelde vragen. De belangrijkste hebben wij al op een rij gezet en beantwoord in onze Apple Music Lossless Audio FAQ. Vanaf juni gaat Apple Music Lossless van start met meer dan 20 miljoen nummers.

