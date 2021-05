Apple komt muziekliefhebbers tegemoet met de introductie van Lossless Audio in Apple Music. Maar waar is de bijbehorende HomePod waar we deze uitstekende audiokwaliteit op kunnen horen?

Apple Music Lossless Audio heeft HomePod nodig

Een paar maanden geleden verbaasde Apple iedereen door plots de verkoop van de HomePod stop te zetten. Sinds deze week snappen we de beweegredenen van het bedrijf ineens een stuk beter. Vanaf juni krijgt Apple Music de optie om Lossless Audio af te spelen, een hogere kwaliteit die meer data verbruikt maar ook een stuk beter klinkt.

Het nadeel: de HomePod is niet gemaakt om Lossless Audio te ondersteunen, evenals de AirPods. Hierdoor kon Apple eigenlijk niet anders dan het product uit de schappen halen. Anders zou het voor een gekke situatie zorgen in de Apple Store: de HomePod die als high-end speaker in de markt is gezet met volgens Apple ‘ongeëvenaard’ geluid, die tegelijkertijd niet de muziek van nota bene Apples eigen muziekdienst in de beste kwaliteit kan laten horen.

Destijds schreven we al dat de HomePod een waardige opvolger verdient en de compacte (maar inferieure) HomePod mini dit niet was. Maar met de komst van Apple Music met Lossless Audio is er een goede kans dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Een grote kans voor Apple en de HomePod

De smart home-markt is te interessant (en groot) voor Apple om te negeren en geruchten over een nieuwe HomePod met een scherm laten zien dat het bedrijf nog lang niet klaar is op het gebied van slimme speakers.

Het zou ons om die reden niet verbazen dat het bedrijf binnenkort een gloednieuwe HomePod presenteert, die zich volledig richt op het laten horen van muziek in optimale kwaliteit.

Met de originele HomePod liet Apple al zien hoe ze met een relatief compacte speaker een hele kamer met geluid kunnen vullen. Door dit uit te breiden met de optie om Lossless Audio af te spelen, kan Apple niet alleen de HomePod maar ook een abonnement op Apple Music aantrekkelijk maken.

Tel daarbij op dat het nu best een gedoe kan zijn om Lossless Audio in de aller hoogste kwaliteit te beluisteren, met speciale DAC-kastjes die je tussen je koptelefoon en apparaat moet plaatsen. Dat klinkt als een uitgelezen kans voor Apple om dit toegankelijk te maken voor een grote publiek met een HomePod, die veel beter klinkt zonder dat jij daar als gebruikers iets voor hoeft te doen. Daarmee zou Apple zijn klassieke slogan ‘it just works‘ meteen weer kunnen afstoffen.

