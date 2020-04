Opinie: de HomePod verdient in 2020 een tweede kans

Lange tijd is de HomePod genegeerd door Apple, maar in 2020 lijkt het bedrijf weer nieuw leven te blazen in zijn slimme speaker. Wat kunnen we dit jaar van de HomePod verwachten?

2020: een nieuwe kans voor de HomePod

Terwijl Google en Amazon rustig doortimmeren aan hun weg voor de slimme speaker, is Apple opvallend stil over de HomePod. Hun Siri-speaker werd een paar jaar geleden onthuld en verscheen in een select aantal landen. Sindsdien is het op wat software-updates na akelig stil rondom het apparaat. Bovendien is de HomePod nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar.

En dat is jammer, want mijn uit Duitsland geïmporteerde HomePod heeft al ontelbaar veel uren muziek afgespeeld en minstens zo vaak de lampen in mijn huiskamer aan- en uitgezet. De speaker van Apple heeft bovendien een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van de Google Home, Apples grootste concurrent op dit gebied.

In tegenstelling tot de standaard Google Home en Home Mini zet Apple de geluidskwaliteit namelijk op de eerste plaats. Daardoor is de HomePod vooral een uitstekende speaker voor muziek en kan hij daarnaast Siri-verzoekjes afhandelen.

Daarmee doet Apple dus precies het omgekeerde van wat Google doet met de Home: dat is op de eerste plaats een slimme speaker die ook muziek kan afspelen, maar niet met een bijster goede kwaliteit. Bovendien is de HomePod met een adviesprijs van 299 dollar niet eens zo duur en zelfs wat goedkoper dan de Google Home Max, die destijds voor 399 dollar op de markt kwam.

De meeste draadloze speakers met een vergelijkbare geluidskwaliteit zijn ook in die prijsklasse verkrijgbaar, met als voordeel dat de HomePod vol zit met sensoren die het geluid afstemmen op de plek waar je de speaker neerzet. Dat zorgt voor een speaker die ondanks het compacte formaat met gemak een grote kamer kan vullen met geluid, ook bij laag volume.

Zoals we inmiddels van Apple gewend zijn, werkt de HomePod het beste als je er met andere Apple-apparaten mee communiceert. Zo ondersteunt de speaker enkel AirPlay om muziek te streamen en luistert Siri alleen naar verzoekjes voor Apple Music (en geen Spotify).

Nieuwe software, nieuwe hardware

Gelukkig lijkt Apple dit jaar de HomePod af te stoffen en aan nieuwe functies (en zelfs een heel nieuw model) te werken. Zoals je op iPhoned kan lezen is de HomePod vorige maand overgestapt van iOS naar tvOS, een slimme zet van Apple. Daardoor kan de speaker ondanks zijn oudere hardware langer worden ondersteund met updates.

Bovendien heeft de Apple TV met zijn HomeKit-integratie veel raakvlakken met de HomePod. Het apparaat is immers al de beste slimme HomeKit-speaker, zoals je ook in onze uitgebreide HomeKit speakers test kunt lezen. Dat kan met een goede software-update alleen nog maar beter worden.

Mijn hoop is dan ook gevestigd op WWDC 2020: het beste moment voor Apple om zijn HomePod-plannen wereldkundig te maken. Enkel een nieuwe HomePod onthullen die kleiner en goedkoper is, is namelijk niet genoeg.

Er zal ook goed nagedacht moeten worden over nieuwe software die beter samenwerkt met andere muziekdiensten, iets waar Apple met iOS 14 naar verluidt al mee bezig zou zijn. Dat klinkt allemaal als een mooie optelsom om de HomePod een goede tweede kans te geven. Laten we hopen dat het niet alleen bij deze toekomstmuziek blijft.