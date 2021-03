Volgens geruchten sleutelt Apple aan een HomePod mét scherm en camera. Wij zijn daarom benieuwd: zou jij deze ‘HomePod Hub’ aanschaffen? Breng je stem uit in onze poll!

HomePod Hub poll: zou jij ‘m kopen?

Onlangs kwam naar buiten dat Apple sleutelt aan een nieuwe HomePod. Volgens het doorgaans betrouwbare Bloomberg denkt het bedrijf eraan om deze slimme speaker te voorzien van een display. Op die manier kun je bijvoorbeeld de tijd aflezen of een uitlegvideo van een recept tijdens het koken kijken.

Ook zou deze HomePod een microfoon hebben. Zo kun je bijvoorbeeld films en series opzetten zonder je handen te gebruiken. Heel verwonderlijk is het niet dat Apple werkt aan een HomePod met scherm. Er zijn immers al vergelijkbare apparaten op de markt, zoals de Nest Hub van Google.

Zie jij zo’n ‘HomePod Hub’ zitten? Of kan het slimme HomePod-scherm je gestolen worden? Laat van je horen via onderstaande poll.

Wordt de HomePod tóch succesvol?

Wij zijn benieuwd wat er klopt van het gerucht. Feit blijft dat de HomePod niet het succes is geworden waar Apple op had gehoopt. De speaker pakte het bij uitkomst in 2018 anders aan dan concurrenten door te focussen op geluidskwaliteit, in plaats van betaalbaarheid.

In Nederland is de speaker nooit officieel verschenen. Hetzelfde geldt voor de HomePod mini, een kleinere versie van de originele Apple-speaker die een paar maanden geleden uitkwam. De mini is veel compacter, produceert goed geluid en is met zijn adviesprijs van 99 dollar redelijk betaalbaar.

De HomePod mini is echter geen volwaardige opvolger. De kleine speaker levert dankzij zijn kleinere formaat (en minder speakers) onder meer in op geluidskwaliteit. Ook is de compacte Apple-speaker relatief prijzig. De Google Nest Audio, die naar onze mening beter klinkt, heeft een adviesprijs van 99 euro maar is inmiddels voor minder verkrijgbaar.

Daarom zien wij wel wat in de eventuele komst van een HomePod Hub. Zo’n slim scherm biedt net iets meer gebruiksgemak dan een speaker. Niet alleen kun je het display gebruiken voor filmpjes en video’s, maar je kunt er bijvoorbeeld ook een digitaal fotolijstje van maken.

