‘Apple werkt aan nieuwe HomePod met groter display’

De HomePod is alweer bijna vier jaar oud. Dat Apple werkt aan een nieuwe versie van de slimme speaker mag dus geen verrassing heten. Het display op de HomePod zou in de toekomst een stuk groter kunnen worden.

‘Groter display op nieuwe HomePod’

De HomePod staat vooral bekend om zijn goede geluidskwaliteit in een compact ontwerp. De speaker heeft een klein touchscreen waarmee je onder andere het volume kunt regelen en dat met pulserend licht laat zien dat Siri actief is. Wanneer je de software updatet of een telefoontje doorschakelt naar de luidspreker krijgt het licht een andere kleur. Als je de HomePod op een hoge plank plaatst, is dat display echter niet zichtbaar.

Apple heeft nu een patent ingediend voor een HomePod met een veel groter display. Dat ontdekte Patently Apple. Het bovenste kwart van deze nieuwe versie zou bedekt worden met led-lampjes, waardoor je vanuit iedere hoek kunt zien wat de HomePod aan het doen is. De illustratie toont aan dat het aantal lampjes beperkt is. Het gaat dus niet om een echt scherm waarop je informatie over de artiest of het lied kunt aflezen. De functies van het display zullen waarschijnlijk dan ook niet veranderen.

Wat zijn Apples plannen met de HomePod?

De HomePod, die nooit officieel in Nederland op de markt kwam, is voor Apple-begrippen geen doorslaand succes geworden. Het bedrijf leek de slimme speaker zelfs bijna vergeten, tot er vorig jaar een kleinere versie verscheen: de HomePod mini. Dat maakt het waarschijnlijk dat Apple op termijn ook een nieuwe versie van zijn grotere broer uit zal brengen. Over Apples plannen met de HomePod is, naast dit gerucht over een groter display, helaas nog weinig bekend.

