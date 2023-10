Apple werkt aan HomePod met display: prototype gelekt

De HomePod krijgt eindelijk een scherm – dat blijkt uit een gelekt prototype. Maar wat kun je ermee, en had de HomePod niet al een display? Zo zit dat.

HomePod met display

De HomePod, Apple’s handige slimme speaker, moet het al sinds zijn introductie in 2017 doen zonder een display. Hoewel je aan de bovenkant wel een soort touchscreen hebt, worden de lichteffecten daarvan getoond door middel van nogal flinke ledjes die zich onder het glas verschuilen. En de + en – voor het volume zitten gewoon in het glas verwerkt.

Nu klinkt een volwaardig scherm op een speaker niet als iets essentieels, maar het zou stiekem best een fijne toevoeging kunnen zijn. Zo denkt Apple er blijkbaar ook over, want er is nu op X een prototype van een nieuwe HomePod gelekt die aan de bovenkant een rond scherm heeft. En volgens de populaire techsite 9to5Mac zijn de beelden echt.

Wat kun je ermee?

Leuk, een HomePod met een scherm, maar wat kun je er eigenlijk mee? Dat is op dit moment nog een beetje gissen, gezien er verder geen software is gelekt. Waarschijnlijk toont het scherm in ieder geval je muziekbediening – dus afspelen/pauzeren, vorige/volgende en het volume. Maar er zijn meer toepassingen denkbaar.

Wordt dit concept van homeOS eindelijk werkelijkheid?

Denk bijvoorbeeld aan integratie met Woning, waarbij je je slimme apparaten vanaf het scherm kunt bedienen. Of de mogelijkheid om te zien wie er belt, compleet met plaatje. Of misschien wel het weerbericht, wanneer je Siri ernaar vraagt. En wat dacht je van timers, stopwatches en wekkers?

Duurt nog even

De HomePod met display is duidelijk nog niet in een vergevorderd stadium, gezien de staat van het prototype. En gezien de HomePod dit jaar nog vernieuwd is, verwachten we de versie met display eigenlijk niet voor 2025. Nog even geduld dus! Tot die tijd kun je natuurlijk ook voor de huidige HomePod gaan: zie hieronder de beste prijs.

