Gelekte foto toont prototype HomePod met display

Het gerucht dat Apple aan een HomePod met display werkt blijft de ronde doen. Nu is er een nieuwe gelekte foto dat de speculatie bevestigt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod prototype met display

Amazon liep voorop met de Echo Show en Google volgde met de Nest Hub. Jaren geleden introduceerden beide bedrijven een slimme speaker met een geïntegreerd scherm om je smart-home te bedienen, YouTube te kijken of te zien wie er voor de deur staat. Alleen Apple heeft dit nog niet mogelijk gemaakt – althans, nog niet!

Een gelekte foto laat nu echter een prototype van de HomePod met een echte display aan de bovenkant zien. Bij het huidige model zitten daar alleen gekleurde led’jes. Bovendien is een functie van iOS 17 een nog duidelijkere aanwijzing voor een HomePod met display. Lees je even mee?

Stand-by-modus in iOS 17

In iOS 17 introduceerde Apple de Stand-by-modus. Deze verandert een iPhone 14 Pro of nieuwer in een smart-home display, zoals je dat kent van de concurrenten. Analisten gaan ervan uit dat Apple dit gebruikt om de software voor een HomePod met display te testen. Voor iPadOS 18 staat een soortgelijke functie op de planning, maar dan nog uitgebreider om de iPad te gebruiken als smart-home-centrale.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat houdt het prototype in

Ondertussen heeft de leaker en verzamelaar Kosutami wat nieuwe details over een HomePod-prototype gedeeld op X. Ten eerste zou het getoonde model qua grootte en uiterlijk bijna identiek zijn aan de tweede HomePod-generatie.

Apple zal echter niet langer led’jes aan de bovenkant gebruiken die slechts een paar kleurpatronen kunnen weergeven. In plaats daarvan gaat het bedrijf een echt scherm gebruiken om inhoud beter weer te geven. Dit houdt bijvoorbeeld de weergave van het huidige nummer of de huidige podcast in. Meldingen voor oproepen of berichten zouden hier ook kunnen worden weergegeven.

Een geïntegreerd display biedt veel nieuwe mogelijkheden. Alleen de plaatsing aan de bovenkant vinden wij van iPhoned een beetje gek. Immers kun je de inhoud alleen herkennen als je er van bovenaf naar kijkt. Uiteraard blijft het een prototype en zou dat zomaar kunnen veranderen in de definitieve versie.

Spieken bij de buren

Wij hebben echter nog een ander idee. Misschien moet Apple een ontwerp-idee van Google’s Pixel Tablet overnemen. Deze heeft een dock met een geïntegreerde speaker dat de tablet draadloos oplaadt. Naar verluidt werkt Apple ook aan een draadloze oplaadmethode voor de iPad, die waarschijnlijk veel lijkt op het ontwerp van de Pixel.

Onze iPad omtoveren tot een echte smart-home-centrale, inclusief HomePod-waardige speaker? Dat vinden we nóg interessanter dan een HomePod met display. Maar hoe denk jij hierover? Laat het ons weten in de reacties.