HomePod met display is vertraagd (maar komt wel nog in 2025)

Volgens geruchten is de nieuwe HomePod met display vertraagd, waardoor het toestel niet meer begin 2025 verschijnt. Dit is wanneer we de speaker verwachten.

HomePod met display

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe generatie van de HomePod, die voor het eerst een display krijgt. De huidige HomePod verscheen in 2023 en beschikt over een nieuw touchoppervlak. Je vindt dit oppervlak aan de bovenkant van de speaker, waar je het volume regelt en de audio pauzeert. Dit is een klein touchscreen, maar dat display wordt bij de volgende HomePod veel groter.

Het is de verwachting dat de nieuwe generatie van de HomePod een 6- of 7-inch scherm krijgt. Dat is vergelijkbaar met het formaat van de iPad mini uit 2021 en 2024, de kleine tablet heeft een scherm van 8,3 inch. Volgens geruchten was Apple van plan om de HomePod met display begin 2025 uit te stellen, maar heeft het bedrijf te maken met productieproblemen. Daardoor verschijnt de speaker waarschijnlijk (veel) later.

Productieproblemen zorgen voor vertraging

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft aangekondigd dat Apple problemen heeft met de software van de nieuwe HomePod. Waar de HomePod 2023 nog draait op de S7-chip, is dat bij de volgende generatie vermoedelijk de A18-chip. De Apple TV draait op een soortgelijke processor, waardoor tvOS in 2025 mogelijk naar de HomePod met display komt. Het ontwikkelen en aanpassen van tvOS voor de HomePod zorgt naar verluidt voor problemen.

Kuo voorspelde eerder dat de volgende generatie van de HomePod in het eerste kwartaal van 2025 zou verschijnen. Door de softwareproblemen is dat niet meer haalbaar en is de release uitgesteld. De HomePod met display komt nu waarschijnlijk pas in het derde of vierde kwartaal in 2025. Dat betekent dat we de vernieuwde speaker pas na de WWDC zullen zien. Mogelijk is de WWDC daarom het moment dat Apple de HomePod officieel aankondigt.

Meer over de HomePod 2025

De HomePod krijgt in 2025 voor het eerst een compleet nieuw ontwerp met display. Apple beschrijft de HomePod 2023 al als een onmisbaar toestel voor je slimme woning, maar dat is bij de volgende generatie nog veel meer het geval. Met het scherm wordt de HomePod het centrale punt van je slimme huis. Zo kun je alle slimme lampen en andere apparaten bedienen met de speaker.

Bij de volgende generatie van de HomePod zet Apple veel meer in op het creëren van een slimme woning. Dat is nu ook al terug te zien bij de Woning-app, want steeds meer apparaten kunnen toegevoegd worden aan de applicatie. Zo werken robotstofzuigers binnenkort ook met de Woning-app. Wil je meer weten over de volgende HomePod? Lees dan hier alles over de volgende generatie van de speaker! Wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de HomePod 2023: