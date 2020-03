Apple zou aan een nieuw soort materiaal werken om toekomstige HomePods mee te maken. Daardoor kun je de slimme speaker ook vanaf de zijkanten bedienen.



Krijgt de HomePod een andere soort bediening?

AppleInsider ontdekte een nieuw patent van Apple, waarin beschreven staat hoe een nieuwe versie van de HomePod moet gaan werken. Hoewel je de speaker voornamelijk met je stem via Siri bedient, kun je de speaker zelf ook aanraken om dingen te wijzigen.

De eerste generatie van de HomePod is omringd met een laag stof, met ontelbaar veel gaatjes om het geluid door te laten. Aan de bovenkant zit een cirkelvormige glasplaat die je kunt aantikken om Siri te activeren of het volume te wijzigen.

Het patent beschrijft aanraakgevoelige sensoren die in het stof worden verwerkt. Hierbij is het belangrijk dat er genoeg ruimte is voor gaten in deze stof, zodat het geluid er gemakkelijk doorheen kan. Dankzij de sensoren kunnen gebruikers de zijkanten aanraken of erover vegen om het apparaat te bedienen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhogen of verlagen van het volume door met je vinger naar boven of beneden te vegen over de zijkant van de HomePod. Op deze manier zou deze nieuwe vorm van HomePod bediening zelfs de huidige techniek volledig kunnen vervangen. De techniek is in dit patent enkel voor de HomePod bedoeld, maar zou in theorie ook kunnen werken voor beschermhoesjes van iPhones en iPads.

Komt de HomePod ooit nog naar Nederland?

Terwijl de markt van slimme speakers langzaam maar zeker groeit, heeft Apple al jaren moeite om er voet aan de grond te krijgen. Volgens geruchten zou het bedrijf van plan zijn om dit jaar een goedkopere variant van de speaker uit te brengen, net zoals Google de Google Home Mini uitbracht. Deze kleinere HomePod zou een stuk goedkoper worden, zodat Apple er een nieuwe doelgroep mee kan aanspreken.

Het is echter nog steeds de vraag of en wanneer de slimme speaker naar Nederland komt. Vooralsnog is de HomePod nog lang niet wereldwijd verkrijgbaar. Dat is jammer, want zoals je ook in onze HomePod review kunt lezen heeft de speaker een uitstekende geluidskwaliteit, wat hem vooral voor muziekliefhebbers interessant maakt.

