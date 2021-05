‘Apple maakt apparaat dat HomePod, Apple TV en FaceTime combineert’

Apple gaat zijn smart home-plannen uitbreiden. Volgens een gerucht zou het bedrijf werken aan een nieuw apparaat dat de functionaliteit van de HomePod en Apple TV met elkaar combineert.

‘Apple bouwt HomePod met Apple TV-functies’

Het gerucht is afkomstig van Mark Gurman, één van de betrouwbaarste journalisten als het op Apple-geruchten aankomt. De bronnen van de Bloomberg-journalist stellen dat Apple meer wil investeren in smart home, waarbij een gloednieuw product een centrale rol gaat spelen.

Dit product lijkt het ultieme HomeKit-accessoire te worden, omdat het de elementen van meerdere apparaten combineert. Enerzijds is er de hoogwaardige audiokwaliteit die we kennen van de HomePod en HomePod mini, aangevuld met de functionaliteit van de Apple TV.

Omdat er een scherm op het apparaat zit en er een ingebouwde camera aanwezig is, kun je met het apparaat ook FaceTime-gesprekken voeren. Handig als je een gezinslid wil spreken die geen iPhone heeft.

Volgens Gurman heeft Apple de Apple TV begin dit jaar minimaal aangepast, omdat het bedrijf grotere plannen heeft voor het tv-kastje. Nu ook de grotere HomePod geannuleerd is en niet meer verkocht wordt, lijkt de focus nu te liggen op dit nieuwe apparaat.

Wanneer komt deze HomePod Apple TV-combi uit?

Het apparaat bevindt zich nog in de ‘vroege ontwikkelfase’, maar Apple heeft genoeg concurrenten om naar te kijken. Zo heeft Google met de Nest Hub al een soortgelijk apparaat met een ingebouwd scherm, speaker en waarmee je met een druk op de knop muziek, video’s en andere apps kunt openen.

Als de geruchten kloppen, dan gaat het hier om een van de meest veelzijdige apparaten die Apple in lange tijd heeft gemaakt. Wanneer deze uiteindelijk verschijnt, is nu nog niet bekend. Omdat het accessoire nog in de ontwikkelfase zit, verwachten we het op zijn vroegst pas eind 2022 te zien.

