Komt er een nieuwe HomePod met Apple Intelligence? Dit weten we al

Apple heeft Apple Intelligence aangekondigd, maar wat betekent de nieuwe techniek voor de HomePod? Dit weten we al over de volgende HomePod.

HomePod en Apple Intelligence

In 2023 verraste Apple door een nieuwe generatie van de HomePod uit te brengen. Met een S7-chip, verbeterde microfoons en een touchscreen bracht Apple een aantal nieuwe functies naar de speaker. Een belangrijk onderdeel van de HomePod is nog altijd de bediening via Siri, Apple’s eigen spraakassistent. Juist Siri wordt door de introductie van Apple Intelligence veel slimmer, maar de techniek komt helemaal niet naar de HomePod.

De nieuwe AI-functies komen alleen naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, omdat die draaien op de A17 Pro-chip. Bij de Macs en iPads is het een vereiste dat het apparaat draait op een M1-chip (of nieuwer) om ondersteuning te krijgen voor Apple Intelligence. De nieuwe techniek komt dus niet naar de Apple Watch en de HomePod, die draaien op Apple’s S-chip. Moet de HomePod het helemaal zonder Apple Intelligence doen?

Nieuwe HomePod in de maak

Volgens Apple komt Apple Intelligence niet naar de Apple Watch Series 9, die draait op de S9-chip. De kans is daarom klein dat de HomePod wel wordt uitgebreid met de techniek, want de speaker draait nog op de S7-chip. Siri moet het bij de speaker dus zonder de nieuwe geavanceerde functies doen, maar daar komt in de toekomst waarschijnlijk verandering in. Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van de HomePod, die wél werkt met Apple Intelligence.

De nieuwe generatie van de HomePod draait vermoedelijk op de A17 Pro-chip die we nu in de iPhone 15 Pro (Max) zien, zodat de nieuwe AI-functies ook met de speaker werken. Met de integratie van Apple Intelligence krijgt Siri bij de HomePod een grote update. De spraakassistent kan dan meerdere opdrachten achter elkaar beantwoorden, werkt met ChatGPT, wordt uitgebreid met meerdere taalmodellen en is zich bewust van de context bij het beantwoorden van mails of berichten.

Volgende HomePod laat op zich wachten

We moeten nog wel even wachten op de volgende HomePod, want Apple focust dit jaar op de iPhone 16, Apple Watch X, AirPods 4 en nieuwe iPads. Deze apparaten worden waarschijnlijk voorzien van Apple Intelligence én de vernieuwde versie van Siri. Als de nieuwe generatie van Siri een succes blijkt bij deze apparaten, wordt de HomePod al snel als verouderd gezien. Dat is voor Apple reden genoeg om Apple Intelligence ook naar de HomePod te brengen.

Het is daarom goed mogelijk dat we volgend jaar een nieuwe, krachtigere generatie van de HomePod zien. De speaker krijgt dan mogelijk een groter scherm, met ondersteuning van tvOS. Dat is ook het moment dat Apple Intelligence naar de HomePod wordt gebracht. Wil je niet zo lang wachten op de nieuwe HomePod en ben je nu op zoek naar een nieuwe speaker? Bekijk dan hier de beste prijzen van de HomePod en de HomePod mini:

