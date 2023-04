Levensreddende functie: gebruik je HomePod (mini) nu als brandmelder

De HomePod (mini) heeft er weer een nieuwe update bij: je kan de speaker nu als brandmelder gebruiken. Wij leggen je uit hoe je dit instelt bij de HomePod.

HomePod krijgt nieuwe functie ‘Geluidsherkenning’

Apple heeft een nieuwe functie geïntroduceerd voor de HomePod (mini). Met de nieuwe functie, door Apple ‘Geluidsherkenning’ genoemd, registreert de HomePod een alarm dat afgaat in de omgeving. Natuurlijk super handig als je een dag niet thuis bent, je kan je HomePod dan als een brandmelder gebruiken. De HomePod herkent zowel het geluid van een koolmonoxidemelder als dat van een rookmelder.

Zodra je HomePod het geluid van een alarm registreert, wordt er een melding gestuurd naar je iPhone, iPad of Apple Watch. Hierdoor is het dus niet meer nodig om ‘slimme’ rookmelders of koolmonoxidemelders te kopen, die vaak veel duurder zijn dan varianten zonder internetverbinding. Ben je benieuwd hoe je jouw HomePod (mini) als een brandmelder gebruikt? iPhoned legt het voor je uit.

Zo gebruik je de HomePod als een brandmelder

Om Geluidsherkenning in te stellen bij je HomePod, moet de Woning-app de nieuwste Home-architectuur hebben. Bekijk in de Woning-app dus eerst of je de nieuwste versie van de app op je iPhone of iPad hebt staan. Dit check je bij de drie puntjes rechtsboven in de Woning-app onder ‘Woninginstellingen > Software-update’. Staat daar geen update? Dan is je app up-to-date.

Om de HomePod vervolgens als brandmelder te gebruiken, moet je Geluidsherkenning inschakelen. Dit doe je als volgt:

Open de Woning-app; Tik op de drie puntjes rechtsboven; Ga naar ‘Woninginstellingen’; Kies voor ‘Veiligheid en beveiliging’; Schakel ‘Geluidsherkenning’ in.

Let wel op, want ook de HomePod moet van de nieuwste update zijn voorzien. Zodra zowel de Woning-app als je HomePod zijn geüpdatet, kan je Geluidsherkenning inschakelen. Je HomePod stuurt dan automatisch een melding als er een brandmelder of koolmonoxidemelder afgaat in je woning. Op die manier gebruik je de HomePod dus gemakkelijk als brandmelder.

Om het geluid van een rookmelder te herkennen, gebruikt de HomePod de always-on microfoon. Dit betekent dus de microfoon van de HomePod altijd aanstaat en dat de speaker in principe altijd ‘meeluistert’. Gelukkig betekent dit niet dat Apple met al je gesprekken mee kan luisteren, met Geluidsherkenning ingeschakeld worden de gegevens versleuteld verzonden naar je Apple device. Op die manier kan ook Apple zelf de inhoud van de gegevens niet bekijken.

HomePod functioneert ook als slimme thermostaat

Zowel de HomePod 2023 als de HomePod mini kan je met de nieuwe update als brandmelder gebruiken. Eerder werden de speakers al voorzien van een update die de temperatuur- en vochtigheidssensor activeerde. De sensor kan – zoals de naam al doet vermoeden – de temperatuur en vochtigheid in een ruimte meten en registreren. Deze informatie zie je vervolgens terug in de Woning-app.

Het gebruiken van de HomePod als een brandmelder verbetert de veiligheid van je huis dus enorm.

