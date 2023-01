‘Nieuwe HomePod komt eraan’ – zo ziet die er (hopelijk) uit

Volgens Apple-analist Mark Gurman komt de nieuwe HomePod eraan. Hoe gaat de nieuwe slimme speaker eruit zien? Check de HomePod 2023 hier!

Nieuwe HomePod in ontwikkeling

Apple lijkt de hoop op een nieuwe HomePod nog niet op te hebben gegeven. Volgens Mark Gurman werkt Apple namelijk aan een nieuwe versie van de originele ‘grote’ HomePod. De originele HomePod verscheen in 2018 op de markt, maar werd vanwege het prijskaartje van liefst 349 euro nooit een succes. Door de hoge prijs viel de verkoop van de slimme speaker behoorlijk tegen.

Apple bracht daarom in 2020 het kleinere broertje van de HomePod op de markt: de HomePod Mini. Deze kleinere speaker kost ‘maar’ € 104,- en werd wél een succes, waarop Apple besloot de grote HomePod van de markt te halen. Gurman voorspelt nu dat de HomePod eindelijk een opvolger krijgt. Hoe gaat de HomePod 2023 eruit zien?

HomePod 2023: dit is (hopelijk) het design

Over het design van de HomePod 2023 is nog maar weinig bekend. Parker Ortolani maakte alvast een eerste concept en deelde zijn resultaten op Twitter. Hij noemt de nieuwe HomePod de HomePod Max. De nieuwe HomePod is volgens dit concept in meerdere kleuren beschikbaar. Apple, kijk je mee?

Still want something like my HomePod Max concept. Y’all can hate on the top screen idea, but man it would go a long way. pic.twitter.com/cL7wJJbi8G — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) January 16, 2023

De HomePod heeft dat waar iedereen op hoopt: een touchscreen. Door een scherm op de HomePod te plaatsen, is de besturing veel makkelijker én ziet de speaker er mooier uit. Ortolani introduceert in zijn concept homeOS, een nieuw besturingssysteem voor de HomePod. Dat dit besturingssysteem er echt komt is niet aannemelijk, maar de HomePod krijgt in ieder geval een flinke update.

Concept sluit aan bij de uitspraken van Gurman

Het concept van Ortolani sluit aan bij de uitspraken van Gurman. Ook hij verwacht dat de HomePod 2023 een touchscreen als bedieningspaneel heeft en verder geen enorme updates. De HomePod krijgt volgens Gurman de S8-chip, die we nog kennen van recente Apple Watch-modellen.

Of de HomePod 2023 een succes wordt, hangt natuurlijk af van de prijs van het product. Gurman verwacht in ieder geval dat de prijs flink lager ligt dan die van de eerste HomePod, om zo de concurrentie met goedkopere speakers aan te gaan. Het is geen geheim dat de HomePod geen succes werd door de prijs, dus Apple zal dit ongetwijfeld veranderen bij de nieuwe uitvoering van de slimme speaker.

HomePod 2023: dit is wanneer die verschijnt

De nieuwe HomePod verschijnt volgens Gurman ‘in de zeer nabije toekomst’. Apple-analist Ming-Chi Kuo is hier iets specifieker in, hij verwacht de slimme speaker namelijk in het eerste kwartaal van 2023. We hoeven dus naar verwachting niet lang meer te wachten op de nieuwe HomePod.

