HomePod 2023 uit elkaar gehaald – zoek de verschillen met de voorganger

Apple heeft de HomePod 2023 uitgebracht. Benieuwd wat de verschillen tussen HomePod 2023 en de eerste generatie zijn? Een YouTuber haalde de HomePod helemaal uit elkaar, en ontdekte opvallende veranderingen.

Nieuwe generatie HomePod gelanceerd

Afgelopen maand verraste Apple door tóch een tweede HomePod uit te brengen. De tweede generatie lijkt qua design erg op zijn voorganger, maar de HomePod 2023 is een fractie kleiner en heeft een groter scherm aan de bovenkant. Bovendien zit dat scherm iets lager. De nieuwe HomePod is eveneens in twee kleuren te verkrijgen, waarvan er eentje nieuw is. Middernacht lijkt op de vorige zwarte HomePod, maar heeft een vleugje blauw. De witte versie lijkt identiek te zijn met de voorganger.

De HomePod 2023 is sinds 3 februari voor € 349 te koop, waarmee de speaker dezelfde prijs heeft als de eerste generatie HomePod. Het design en de prijs zijn dus nagenoeg gelijk, maar hoe zit dit met de hardware aan de binnenkant van de speaker?

HomePod 2023 verschillen met de voorganger

YouTuber Brandon Geekabit heeft nu op zijn kanaal een video geplaatst, waarin hij de HomePod 2 openmaakt en van binnen bekijkt. De YouTuber begint met de twee kleine verschillen aan de buitenkant, namelijk het touchscreen en het kabeltje. Bij de eerste generatie HomePod was het nog niet mogelijk om de kabel los te maken van de speaker, bij de HomePod 2 wél. Zo is het veel gemakkelijker om de kabel netjes weg te werken, bijvoorbeeld als je de slimme speaker op een tv-meubel wilt plaatsen.

Van binnen zijn de verschillen groter. De HomePod 2 heeft versimpelde hardware, zo heeft de nieuwe speaker vijf tweeters, tegenover zeven tweeters bij de eerste HomePod. Ook heeft de nieuwe HomePod maar vier microfoons, terwijl de vorige HomePod nog zes microfoons had. Het geluid dat de HomePod 1 en HomePod 2 produceren verschilt desondanks nauwelijks.

Het grootste verschil tussen de twee speakers is de chip waarop ze draaien. De HomePod 2023 heeft de S7-chip, die we kennen van de Apple Watch Series 7. De eerste HomePod draaide op de A8-chip, die we voor het eerst zagen in de iPhone 6. Van binnen is de nieuwe HomePod dus logischerwijs veel moderner. Benieuwd hoe de HomePod er verder van binnen uitziet? Check dan de video:

De nieuwe HomePod is overigens – net als de eerste generatie – niet gemakkelijk open te maken. Hoewel de HomePod 2 wel ietsjes beter open te krijgen is, betekent dit niet dat de onderdelen gemakkelijk zelf te vervangen zijn. Voor reparaties blijft een bezoek aan professional dus helaas noodzakelijk.

HomePod 2023 kopen? Check de beste prijzen

De eerste reviews zijn uit en de internationale recensenten zijn meer dan tevreden over de nieuwe generatie HomePod. Ben jij van plan om de nieuwe speaker van Apple te kopen? Check dan de beste prijzen van de HomePod 2 in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de beste deal te pakken hebt!

