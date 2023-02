HomePod 2023 review round-up: speaker met uitstekend geluid

De internationale recensenten hebben de nieuwe HomePod inmiddels getest. Wij zetten de meningen onder elkaar in deze HomePod 2023 review round-up.

HomePod 2023 review round-up

Apple heeft na vijf jaar een nieuwe generatie HomePod uitgebracht. De HomePod 2023 verschilt weinig van de eerste generatie, maar heeft aan de bovenzijde een touchscreen waar je het volume van de speaker mee regelt. De HomePod is zowel met je iPhone als met spraakbediening makkelijk te bedienen.

Lees ook: HomePod 16.3 is uit: zo installeer je de update mét nieuwe functies

De HomePod 2023 is voorzien van de S7-chip, waarmee bijvoorbeeld Siri een stuk beter werkt. De speaker is voorzien van een grote 4-inch woofer en vijf tweeters rondom. De HomePod 2023 is vanaf 3 februari voor € 349,- te koop. Wat vinden de internationale recensenten van de speaker? Wij zetten de reviews onder elkaar in deze HomePod 2023 review round-up.

1. Engadget

De tech-redacteur van Engadget is zeer te spreken over Apple’s nieuwe speaker. Billy Steele vindt het geluid van de speaker uitstekend, met als enig nadeel dat stemmen soms erg de nadruk krijgen. Hierdoor klinken nummers met zang soms niet helemaal naar behoren. Voor het beste geluid heb je volgens Steele twee HomePods nodig, maar één zorgt ook al voor heel goed geluid.

Het grote nadeel van de HomePod is volgens Steele het gebrek aan bluetooth. Ook deze HomePod moet bekabeld aangesloten worden en kan niet met bluetooth gebruikt worden. De snelle reacties van Siri en de besturing via HomeKit wegen daar volgens Steele dan weer tegenop. Steele verwacht dat er nog meer nieuwe functies naar de HomePod 2023 komen, maar is ook nu al tevreden met de speaker.

→ Lees de volledige HomePod 2023 review op Engadget

2. The Verge

The Verge is eveneens positief over de nieuwe speaker van Apple. Chris Welch en Jennifer Pattison vinden dat Apple het veilig heeft gespeeld met de nieuwe speaker, omdat die niet veel verschilt van de eerste generatie HomePod. De HomePod heeft volgens hen echter fantastisch geluid, dat het belangrijkste is bij een speaker.

Ook Welch en Pattison zijn van mening dat je voor het beste geluid twee HomePods nodig hebt. De diepe integratie in Apple’s ecosysteem en Siri’s snelle reactiesnelheid zijn daarnaast een noemenswaardig pluspunt volgens de recensenten. De conclusie van Welch en Pattison is dat hoe goed de speaker ook is, Apple het best iets minder veilig had kunnen spelen bij de HomePod 2023.

→ Lees de volledige HomePod 2023 review op The Verge

3. TechCrunch

Brian Heater, de recensent van TechCrunch, prijst de goede geluidskwaliteit van de nieuwe HomePod. De diepe bass komt volgens de tester goed naar voren in de nieuwe speaker, zonder dat de rest van het geluid overstemd wordt. Heater is van mening dat de HomePod een enorm goede aankoop is, mits je al in het Apple-ecosysteem zit. De combinatie met je iPhone, Apple Music en de HomeKit maakt het de aankoop zeker waard.

Daarnaast is Heater blij met het design van de HomePod 2023. De HomePod is niet veel veranderd ten opzichte van de eerste generatie HomePod, maar dat was ook niet nodig: het design was al goed. Het touchscreen aan de bovenzijde van de speaker is een mooie toevoeging. Het grootste voordeel volgens Heater: de kabel kan uit de HomePod gehaald worden. De recensent is van mening dat Apple de HomePod beter niet had kunnen cancelen en is blij dat de speaker terug is.

→ Lees de volledige HomePod 2023 review op TechCrunch

HomePod 2023 kopen? Check de beste prijzen

De internationale recensenten zijn dus meer dan tevreden over de nieuwe generatie HomePod. Ben jij van plan om de nieuwe speaker van Apple te kopen? Check dan de beste prijzen van de HomePod 2023 in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de beste deal te pakken hebt!

