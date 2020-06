De speakers van de HomePod 2020 zijn zo precies geplaatst dat hitte wordt afgevoerd zonder extra ventilatoren. Apple heeft namelijk een manier bedacht zodat de compacte speaker het hoofd koel houdt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod 2020-speakers duiken op in patent

Dat blijkt uit een patent die afgelopen week werd ingediend bij het Amerikaanse octrooienbureau. Patently Apple, een site die zich volledig richt op patenten van de iPhone-maker, ontdekte het document. Het patent beschrijft een inventief koelingsmechanisme waarbij geen externe ventilators nodig zijn.

De HomePod 2020 belooft het hoofd dus koel te houden zonder randapparatuur. De koeling vindt namelijk in de speaker zelf plaats. Het voordeel van deze oplossing is dat de geluidsbox lekker compact gebouwd kan zijn. Apple hoeft immers geen ventilatoren te plaatsen.

Om ervoor te zorgen dat de hitte, die ontstaat tijdens het afspelen van muziek, alsnog goed afgevoerd kan worden, zijn alle interne onderdelen (zoals de speakers en luchtwegen) heel precies geplaatst. Op die manier is de luchtcirculatie van zichzelf al heel goed.

Wanneer de HomePod 2020 alsnog te warm wordt, bewegen de speakers in tegenovergestelde richting waardoor er meer ruimte ontstaat. Op die manier wordt de luchtcirculatie maximaal. Alle onderdelen worden zodoende gekoeld, zonder dat er allerlei (geluidsmakende) ventilatoren hoeven te worden geplaatst.

‘Kleine HomePod in de maak’

Het patent zegt natuurlijk niet zwart op wit waar de techniek voor gebruikt gaat worden. Het lijkt echter aannemelijk dat het weleens voor de nieuwe HomePod bedoeld kan zijn. We horen al maanden geruchten over deze nieuwe speaker, die een stuk compacter dan de huidige variant zou zijn. Insiders spreken dan ook over de HomePod Lite.

Omdat het koelingsmechanisme uit het patent vooral handig is voor kleine apparaten, zou het maar zo eens in de HomePod 2020 gebruikt kunnen worden. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld MacBooks, die ook compact zijn én speakers hebben.

Neem echter wel een slag om de arm. Apple dient wekelijks tientallen patenten in. Het merendeel van deze uitvindingen wordt nooit in een product gebruikt. Veel vaker registreert Apple de patenten uit voorzorg, of om anderen te snel af te zijn. Apple wil immers niet dat concurrenten er met hun technieken vandoor gaan.

Lees meer over de HomePod