HomePod 16.3 is uit: zo installeer je de update mét nieuwe functies

Er is een nieuwe update beschikbaar voor de HomePod. Ben jij benieuwd naar de toffe nieuwe functies? Lees hier hoe je HomePod 16.3 downloadt.

HomePod 16.3 is uit

Na iOS 16.3, iPadOS 16.3 en watchOS 16.3 heeft Apple nu ook HomePod 16.3 uitgebracht. De update is beschikbaar voor zowel de eerste als de tweede generatie HomePod en voor de HomePod mini. Er komen een aantal toffe nieuwe functies beschikbaar met de HomePod update. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Temperatuur en luchtvochtigheid meten

Met HomePod 16.3 is het mogelijk om met je HomePod (mini) de temperatuur en luchtvochtigheid te meten in een ruimte. De nieuwe functie is beschikbaar op de tweede generatie HomePod en op de HomePod mini. In de kleine versie van de speaker zat deze nieuwe functie al ingebouwd, maar de functie wordt pas geactiveerd in HomePod 16.3.

Nieuwe omgevingsgeluiden toegevoegd

Met de nieuwe update zijn nieuwe omgevingsgeluiden aan de HomePod toegevoegd. Deze omgevingsgeluiden kun je toevoegen aan bepaalde scènes, automatiseringen en alarmen in de Woning-app. Deze automatiseringen kunnen in HomePod 16.3 ingesteld worden met Siri, zodat je je iPhone er niet eens bij hoeft te pakken.

Spraakbediening met de HomePod is met de nieuwe update bovendien verfijnd. Als je de HomePod een opdracht geeft voor een HomeKit-apparaat in een andere ruimte of voor een HomeKit-apparaat waaraan je niet meteen ziet dat de opdracht is uitgevoerd, geeft de HomePod nu een speciaal geluidssignaal. Zo weet je zeker dat de opdracht goed is overgekomen.

‘Zoek mijn’-functie is toegevoegd aan de HomePod 16.3

Aan de nieuwe HomePod is bovendien de ‘Zoek mijn’-functie toegevoegd. Met deze functie vraag je de locatie van je vrienden op met de slimme speaker. Als iemand zijn of haar locatie met jou heeft gedeeld, kan je met Siri de locatie opvragen via de HomePod. Een handige functie voor als je snel wilt checken wanneer je familie thuiskomt!

HomePod 2018 en HomePod 2023 krijgen betere audio tuning

De grote versie van de speaker krijgt met HomePod 16.3 betere audio tuning. Dit is voornamelijk te merken bij het luisteren naar podcasts en audioboeken, de stemmen klinken dan helderder. Deze update wordt naar zowel de eerste als tweede generatie HomePod gebracht.

Daarnaast krijgt de HomePod 2018 meer volumefrequenties. Dit betekent dat je de speaker zachter kan zetten in meer stappen, zodat je het volume beter kan regelen. Zo heb je dus nooit meer te maken met te zacht of te hard volume.

Zo installeer je de nieuwe HomePod update

De nieuwe HomePod update is beschikbaar en te vinden in de Woning-app. Wil je toegang tot de nieuwe functies? HomePod 16.3 is op de volgende manier te downloaden:

Open de Woning-app; Ga naar de drie puntjes rechtsboven in het scherm; Tik op ‘Woninginstellingen’; Kies voor ‘Software-update’; Kijk of er beschikbare updates zijn.

Vaak update de HomePod automatisch, maar dit kan even duren. Het is daarom handig om zelf te checken in de Woning-app of er software-updates beschikbaar zijn. Als er geen update staat onder software-updates, is je HomePod waarschijnlijk al automatisch bijgewerkt.

