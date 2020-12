Apple heeft een kleine update voor de HomePod uitgebracht. Hierin lost het bedrijf een aantal problemen op. Lees hier hoe je de HomePod 14.2.1-update installeert.

Met een nieuwe softwareversie (14.2.1) voorziet Apple zijn slimme speakers van een kleine update. In de release-aantekeningen spreekt het bedrijf over algemene prestatie- en stabiliteitsverbeteringen. Het bedrijf gaat verder niet op details in, dus het is niet aannemelijk dat er nieuwe functies worden toegevoegd. De update is zowel voor de originele HomePod als HomePod mini beschikbaar.

Om de HomePod 14.2.1-update te installeren, ga je naar de Woning-app op je iPhone of iPad en volg je de volgende stappen. Let op: je kunt de nieuwe softwareversie alleen installeren als je jouw iPhone of iPad naar de meest recente iOS-/iPadOS-versie hebt bijgewerkt. Anders verschijnt de HomePod-update niet.

Open de Woning-app; Tik op het huis-icoontje in de linkerbovenhoek van het scherm; Ga naar ‘Software-update’; Er wordt gezocht naar een update. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze te installeren.

Waarom de HomePod softwareversies overslaat

De HomePod en HomePod mini draaien op een gespecialiseerde versie van tvOS en ontvangen, vergeleken met andere besturingssystemen van Apple, maar zelden een update. Deze updates bevatten over het algemeen probleemoplossingen. Door de nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de iPhone en Apple TV, slaat de HomePod versienummers over om synchroon te blijven lopen.

Met de laatste grote update, HomePod 14.1, voegde Apple ondersteuning voor de HomePod mini en nieuwe functies zoals Intercom toe. Met Intercom kun je een bericht opnemen op de ene HomePod en dit naar een andere (of meerdere) in huis sturen. Ook bracht de update een aantal verbeteringen van Siri naar de slimme speakers.

