De slimme HomePod-luidspreker van Apple krijgt een aantal verbeteringen dankzij de software-update die onderdeel is van iOS 14.1. Vooral de introductie van de intercom-functie maakt van Apple weer een geduchte concurrent.

HomePod 14.1: dit is er nieuw

Versie 14.1 van de HomePod-software voegt ondersteuning toe voor de HomePod mini: de nieuwe compacte speaker die Apple tijdens het iPhone 12-event onthuld heeft. Hoewel de HomePod mini niet naar Nederland komt, is hij bijvoorbeeld wel uit Duitsland te bestellen. Naast ondersteuning voor de mini is er echter meer nieuw.

Zo kun je iOS 14.1 voor de HomePod downloaden en installeren:

Open de Woning-app; Tik op het huis-icoontje in de linker bovenhoek van het scherm; Ga naar software-update; Er wordt gezocht naar een update. Zodra deze is gevonden, wordt hij automatisch geïnstalleerd.

Met intercom kun je een bericht opnemen op de ene HomePod en dit naar een andere (of meerdere) in huis sturen. Dit is al mogelijk met de slimme luidsprekers van bijvoorbeeld Amazon en Google.

Apple is er echter op gebrand om de concurrentie af te troeven door de functie later uit te breiden met een intercom-functie tussen de iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch en CarPlay. Hierdoor kun je vrijwel overal een bericht opnemen en doorsturen naar de mensen met wie je samenwoont, als ze maar een Apple-product gebruiken.

De update bevat meer dan alleen de nieuwe intercom; ook Siri krijgt wat nieuwe functies mee. Zo worden Siri-suggesties nu ook in Kaarten weergegeven wanneer je de HomePod om informatie over een locatie vraagt. Dit maakt de opgevraagde informatie eenvoudig vindbaar via CarPlay.

Ook is er nu de optie om webzoekopdrachten van je HomePod naar je iPhone te sturen. Tot slot maakt de update het mogelijk om Siri wekkers, timers en media te laten stoppen op meerdere HomePod-luidsprekers tegelijkertijd.

Naar verwachting komen er meer nieuwe HomePod-functies voor het einde van 2020. Naast de uitgebreide intercomfunctie staat er ook weer een verbeterde Siri voor je klaar. Zo kun je om je persoonlijke update vragen, en zal de spraakassistent het nieuws, het weer en je agenda-afspraken doornemen.

