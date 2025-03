Apple’s nieuwe HomePad is vertraagd – dit is de verwachte release

Apple werkt aan de compleet nieuwe HomePad, maar volgens geruchten is het toestel vertraagd. Dit moet je weten over Apple’s volgende release.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan HomePad

De geruchten gaan al langer dat Apple werkt aan een nieuw product, dat de HomePod met de iPad moet combineren. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman stond deze ‘HomePad’ gepland voor maart, maar is de release van het product vertraagd. Dat heeft te maken met de nieuwe versie van Siri, die veel later verschijnt dan eerder werd verwacht. Een woordvoerder van Apple heeft inmiddels bevestigd dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om Siri verder te ontwikkelen.

Op de WWDC 2024 werd de volgende versie van Siri al aangekondigd. De stemassistent wordt veel slimmer door de integratie van geavanceerde taalmodellen. Zo begrijpt Siri (persoonlijke) omstandigheden straks beter en kunnen meerdere taken achter elkaar worden uitgevoerd. De HomePad wordt voornamelijk bediend via stemcommando’s, dus de release van de HomePad is afhankelijk van het moment dat de vernieuwde versie van Siri uitkomt.

Release later in 2025

Het is nog onduidelijk wanneer de HomePad wél verschijnt. Een woordvoerder van Apple heeft aangegeven dat de nieuwe functies van Siri ergens ‘komend jaar’ worden uitgerold. De precieze release is dus onbekend, het lijkt erop dat Apple de verbeterde versie van Siri ergens in 2025 of zelfs begin 2026 uitbrengt. Dat betekent dat de HomePad enorm vertraagd is en mogelijk pas aan het einde van dit jaar op de markt wordt gebracht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gurman verwacht dat de HomePad pas verschijnt als de vernieuwde versie van Siri is uitgerold. Pas bij de nieuwe generatie van Siri kan de stemassistent wisselen tussen verschillende apps, dat belangrijk wordt voor de HomePad. Het nieuwe toestel moet het middelpunt van je slimme huis worden, waarmee je apparaten als slimme lampen, gordijnen en robotstofzuigers kunt bedienen. Dat gebeurt via Siri, maar dan moet de stemassistent wel helemaal naar behoren werken.

Meer over de HomePad

Nu Siri vertraagd is lijkt de release van de HomePad nog veel langer te duren. Het is de verwachting dat het toestel draait op de A18-chip, die ondersteuning biedt voor Apple Intelligence. Naast de vernieuwde versie van Siri komen dus ook alle nieuwe AI-functies naar de HomePad. Andere functies van de HomePad zijn een FaceTime-camera, een 7-inch scherm met stand-by modus en ondersteuning voor vrijwel alle Apple-apps.

De HomePad draait naar verluidt op een nieuw besturingssysteem, want Apple ontwikkelt op dit moment homeOS. Het is nog niet duidelijk op welke manier het scherm aan de speaker wordt bevestigd. Mogelijk gebeurt dat met een robotarm, die je kunt bewegen om de positie van het scherm aan te passen. Wil je geen enkel nieuws over de nieuwe HomePad missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!