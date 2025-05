De HomePad komt er volgens geruchten ergens volgend jaar aan. Maar wat is het precies? Dit zijn 5 features die de HomePad gaat krijgen!

Dit zijn 5 features die naar de HomePad komen

Hoewel Apple de HomePad nog niet officieel heeft aangekondigd, komen er steeds meer geruchten naar boven dat Apple begonnen is met de ontwikkeling. De HomePad is een slimme speaker met een geïntegreerd scherm. Dit apparaat moet de functies van een HomePod, iPad en Apple TV combineren tot een soort smart home-hub.

Scherm van 7 inch

De HomePad zou volgens eerdere geruchten beschikken over een 6-inch scherm. Maar doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft onlangs aangegeven dat dit een 7-inch gaat worden. Sommige ontwerpen zeggen dat er een scherm aan de bovenkant van de speaker komt. Maar er gaan ok geruchten dat er een versie komt met een los scherm dat via een arm aan de speaker is bevestigd.

Software: HomeOS

De Apple HomePad zal naar verwachting draaien op een volledig nieuw besturingssysteem, dat volgens geruchten de naam homeOS heeft. Dit nieuwe besturingssysteem is volgens Gurman een mix van de Apple Watch en de StandBy-modus van de iPhone.

Ondersteuning voor Widgets

In de StandBy-modus van de iPhone krijgt je verschillende widgets te zien die je naar keuze kunt instellen. Aangezien Mark Gurman zegt dat de HomePad gedeeltelijk gebaseerd wordt op deze functie, zullen widgets ook een van de 5 features worden.

Er gaan zelfs geruchten die zeggen dat de widgets op het scherm zich kunnen aanpassen aan de afstand tot de gebruiker. Van een afstand toont de HomePad dan informatie, zoals het weer, de tijd of smart home-status.

Maar zodra je dichterbij komt, verandert de interface automatisch en krijg je toegang tot andere bedieningselementen zoals mediaspelers, lichtbediening en overige slimme apparaten.

Overal in huis te plaatsen

Volgens Gurman heeft Apple verschillende extra’s in de planning voor de homePad. Zo kun je straks extra schermen kopen die je overal in je huis aan de muur kunt vastmaken. Maar er komen volgens hem ook extra speakers die je op de tafel, naast je bed of ergens anders neer kunt zetten.

Slimme(re) Siri

De huidige slimme apparaten van Apple (zoals de HomePod, HomePod mini en Apple TV 4K) lopen een beetje achter als het op slimme functies aankomt. Ze draaien nog op de oude versie van Siri, zonder ondersteuning voor AI.

De HomePad krijgt een compleet vernieuwde versie van Siri. Deze slimme assistent krijgt dan ondersteuning voor onder andere ChatGPT, en meer. We hopen wel dat de AI-functies dan inmiddels ook volledig beschikbaar zijn in Nederland. En niet zoals nu op de iPhone, dat je het apparaat per se op de Engelse taal moet zetten om het te gebruiken.