‘Apple werkt aan homeOS: mogelijk nieuwe smart home-software’

Vlak voor de start van ontwikkelaarsbeurs WWDC duikt de term ‘homeOS’ op in de vacaturebank van Apple. Komt er een grote verandering aan voor HomeKit?

Ontwikkelaar Javier Lacort ontdekte de term op de vacaturepagina van Apple. In een vacature voor een senior Apple Music Engineer noemt het bedrijf tweemaal ‘homeOS’. De nieuwe naam wordt genoemd in het rijtje iOS, watchOS en tvOS. De tekst van de vacature is als volgt:

You’ll get to work with system engineers across Apple, learning the inner-workings of iOS, watchOS, tvOS and homeOS, and optimizing your code for performance in ways only Apple can. Come join our team and make a real difference for music lovers worldwide.

The ‌Apple Music‌ Frameworks team owns the technology stack that enables the system-integrated ‌Apple Music‌ experience on all of our mobile platforms: iOS, watchOS, and homeOS.