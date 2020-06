Tijdens WWDC 2020 werden een hoop vernieuwingen aangekondigd. Ook HomeKit wordt flink verbeterd. Wij zetten de nieuwe features voor je op een rij.

HomeKit-verbeteringen in iOS 14

HomeKit krijgt er een aantal handige functies bij met de komst van iOS 14. Tijdens WWDC werden de verbeteringen in rap tempo besproken. De update focust zich vooral op privacy en gebruikersgemak.

De verbeteringen gaan er dan ook voor zorgen dat het gebruik van smart home-apparaten een stuk toegankelijker wordt. Niet alles kunnen volgen tijdens de keynote? In dit artikel zetten we alle HomeKit-verbeteringen voor je op een rijtje.

1. Open standaard

Al langer gingen er geruchten dat Apple achter de schermen de handen ineen zou slaan met andere grote techfabrikanten, om samen een universele standaard te ontwikkelen. Tijdens WWDC 2020 werd dit bevestigd. Apple werkt samen met onder andere Amazon, Google en Ikea om samen een standaard te maken voor smart home-apparatuur.

Momenteel blijft het aanbod van smart home-producten met HomeKit-ondersteuning behoorlijk beperkt. Dat komt omdat HomeKit een andere standaard gebruikt. Door één universele standaard te gebruiken, wordt het een stuk makkelijker voor mensen om verschillende smart home-apparaten in huis te halen, en deze allemaal in één app te kunnen bedienen.

2. Automations

De Home-app in iOS 14 krijgt ook een nieuw uiterlijk. Het toevoegen van een apparaat wordt ten eerste extra makkelijk gemaakt. Ook geeft de app je nu suggesties om je smart home-apparaten zo praktisch mogelijk in te stellen.

Automations zijn in principe een soort regels die je instelt, waardoor de apparaten in je huis automatisch doen wat jij wil. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de lampen aangaan als beweging wordt gedetecteerd, of wanneer je het huis in loopt.

Daarnaast zie je bovenin het hoofscherm van de app suggesties staan van apparaten die je aandacht nodig hebben. Ook zie je in één oogopslag of je de deur op slot hebt gedaan en de lampen hebt uitgedaan als je van huis gaat. Zo niet, dan zorg je met de app dat dit alsnog gebeurt.

3. Adaptive Lighting

Het was al mogelijk om de warmte en kleur van je slimme lampen aan te passen in de Home-app. Vanaf iOS 14 is het ook mogelijk om gedurende de dag automatisch je verlichting te laten veranderen. Deze functie noemt Apple ‘Adaptive Lighting’.

Zo kun je in de ochtend rustig wakker worden met zachte, warme verlichting, en houd je de focus door koelere verlichting in de middag. In de avond worden de lampen automatisch wat warmer, zodat je ogen vast kunnen ontspannen voor een goede nachtrust.

4. Activity Zones

HomeKit wordt vaak gebruikt voor een slimme deurbel of beveiligingscamera. Naast het verbeteren van de privacy van het beeldmateriaal, komt er in iOS 14 de zogenaamde ‘Activity Zones’-functie. Hiermee kun je zelf instellen op welke gebieden de camera zich vooral moet focussen.

Activity Zones is vooral handig als je aan een drukke weg woont waar continu mensen langslopen. Je hoeft dan natuurlijk geen melding te krijgen voor elke persoon dat langskomt. Vanaf iOS 14 kun je bijvoorbeeld alleen het gebied vlak voor je deur instellen als activiteitszone. Op die manier krijg je een melding wanneer mensen ook echt naar jouw deur lopen.

5. Gezichtsherkenning

Voor beveiligingscamera’s en slimme deurbellen wordt nog een handige functie toegevoegd in iOS 14. Door middel van gezichtsherkenning kan HomeKit namelijk binnen no-time herkennen wie er voor je deur staat.

Je krijgt dan een melding dat er iemand voor de deur staat, met de naam van de persoon erbij. Het is hierbij wel belangrijk dat je deze persoon ook hebt getagged in je Foto’s-app. Gezichtsherkenning wordt ook doorgevoerd voor de HomePod.

Een stem kondigt dan aan wie er op bezoek komt. Als je Apple TV hebt, verschijnt een klein schermpje op je tv waar je live kan zien wie er heeft aangebeld. Al je beveiligingscamera’s werken ook samen met de Apple TV, waardoor je op je tv-scherm gelijk ziet wat er in of om je huis gebeurt.

Meer verbeteringen

Tijdens WWDC 2020 werden in iets minder dan twee uur allerlei belangrijke aankondigingen gedaan over software-updates die later dit jaar verschijnen. De klapper van de avond was uiteraard iOS 14. Apple gaat een App Library toevoegen en je krijgt de mogelijkheid om widgets in te stellen.

Op onze overzichtspagina lees je alles over de belangrijkste nieuwe functies van iOS 14. Ook zetten we kleinere iOS 14-functies voor je op een rij. Benieuwd wat er nog meer werd aangekondigd tijdens het ontwikkelaars-evenement? Lees dan onze WWDC 2020 round-up.