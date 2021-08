HomeKit in iOS 15: 3 manieren waarop Apple je huis slimmer maakt

Kwaliteit boven kwantiteit. Zo kunnen we HomeKit in iOS 15 het best omschrijven. De nieuwste iPhone-update voegt niet heel veel, maar wel enkele fijne functies toe. Tijd voor een overzicht.

Zo gaat HomeKit er in iOS 15 op vooruit

Over een paar weken kun je iOS 15 downloaden, dé iPhone software-update van 2021. Fanatiekelingen hebben de nieuwe versie al een paar maanden kunnen proberen en dus weten we al een hoop over de verbeteringen. In dit artikel richten we ons op HomeKit in iOS 15. Deze functies brengt de grote iPhone-update naar je smart home.

1. Meer veilige camera’s

iOS 15 gaat het limiet op het aantal HomeKit-camera’s opheffen. Wie momenteel het grootste Secure Video-pakket heeft (van 2TB), waarmee je camerabeelden kunt opslaan in iCloud, kan vanaf iOS 15 een onbeperkt aantal camera’s toevoegen.

Momenteel is het maximum nog 5 camera’s. Deze limiet gaat naar het middelste Secure Video-pakket, met 200GB aan opslagruimte. Met het instappakket (van 50GB iCloud-opslag) kun je beelden van één HomeKit-camera bewaren. Samenvattend ziet de situatie er vanaf iOS 15 zo uit:

Opslag Aantal camera’s Prijs per maand 50GB 1 0,99 euro 200GB 5 2,99 euro 2TB Onbeperkt 9,99 euro

2. Slimme sleutels

Hoe gemakkelijk wil je het hebben? Vanaf iOS 15 kun je digitale huissleutels aanmaken. Deze zogeheten Home Keys worden beveiligd in de Wallet-app opgeslagen, waardoor je je slimme deur kunt ontgrendelen door simpelweg je iPhone (of Apple Watch) in de buurt te houden.

Deze nieuwe functie draait vooral om gemak. Je hoeft namelijk niet langer de Woning-app te openen en vervolgens te bevestigen dat je de deur wil openen. Dat alles gezegd hebbende, ligt de bal nu wel bij makers van slimme deursloten. Zij moeten de Home Keys-functie immers gaan ondersteunen. Het wordt de komende periode dus extra spannend welke fabrikanten wel/niet gaan meedoen met dit initiatief.

3. Siri komt naar meer slimme producten

Apple krijgt nog niet echt voet aan de grond in de smart home-markt. Het is in bepaalde productgroepen nog behoorlijk pittig om apparaten met Apple HomeKit-ondersteuning op de kop te tikken. Kijk maar naar de categorie van slimme deurbellen, waar gebruikers van Amazon Alexa en Google Home veel meer keuze bieden.

Gelukkig komt hier binnenkort verandering in. Siri, de ‘digitale butler’ van Apple, gaat namelijk de overstap maken naar slimme producten van andere assistenten. Je kunt de slimme stemhulp daardoor straks op veel meer slimme thermostaten, radiatorknoppen en andere geschikte HomeKit-producten gebruiken.

Je kunt straks ook de bediening van slimme huishoudelijke apparaten inplannen met Siri. Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Je kunt bijvoorbeeld tegen Siri zeggen dat de lamp in de woonkamer om 22:00 uur uitgaat, en dat de slaapkamerlamp dan juist aanspringt. In feite maak je hiermee een eenmalige automatisering aan.

Wanneer komt iOS 15 uit?

iOS 15 komt in september uit, als de nieuwe iPhones zijn gepresenteerd. Volgens geruchten gaat de najaarskeynote van Apple op 14 september plaatsvinden. Als dit klopt, kun je iOS 15 vlak na deze datum downloaden. Wij gebruiken de nieuwe iPhone-software nu al een paar maanden en in onderstaande video delen we onze ervaringen.

