Filmmakers opgelet: zo maak je films in Hollywood-stijl met je iPhone

Filmmakers gebruiken de iPhone volgens Apple steeds vaker voor het maken van Hollywood-achtige (korte) films. Wil jij Oscars winnen met je iPhone? Lees dan snel verder.

De iPhone-camera wordt steeds beter

Apples iPhone is anno 2022 veel meer dan enkel een smartphone. Dat komt mede door zijn fantastische camera’s, waarmee je de prachtigste foto’s kunt maken. De laatste jaren richt Apple zich ook steeds meer op de filmmogelijkheden van de iPhone-camera. Met name de iPhone 13-serie zag enorme upgrades op het gebied van videofuncties.

In 2018 draaide de horrorfilm Unsane in de Nederlandse bioscopen, die volledig is gefilmd met een iPhone 7 Plus. Natuurlijk zie je het kwaliteitsverschil tussen een iPhone-video en een shot dat met een professionele filmcamera van tienduizenden euro’s is gemaakt. Feit is echter dat je met een iPhone, goede belichting en oog voor compositie een heel eind komt. In dit artikel helpen we je een eindje op weg. De tips in dit artikel staan op willekeurige volgorde.

Shot uit de film Unsane, gefilmd met een iPhone 7 Plus

1. Compositie en belichting

Misschien wel het belangrijkste aspect van een mooi shot – zowel bij foto’s als bij video’s – is een doordachte compositie. Waar in het beeld zien we het onderwerp? Welke rol speelt de achtergrond in het shot? Zijn er tekenende lijnen zichtbaar (zoals bijvoorbeeld de horizon) en staan deze mooi recht?

Probeer belangrijke voorwerpen en het onderwerp eens te centreren, zodat alle aandacht hier naartoe gaat. Ook kun je de regel van derden toepassen, die we al eerder in onze fotografie-artikelen benoemden. De meeste compositietips die op foto’s van toepassing zijn, gelden ook voor video’s. Je vindt deze tips in allerlei andere artikelen op iPhoned.

De regel van derden in een Harry Potter-film

Uiteraard is goede belichting erg van belang. De iPhone-camera werkt het best met veel licht. Denk hierbij aan een zonovergoten zomerdag of een ruimte met heldere lampen of veel ramen. Nieuwere iPhones zoals de iPhone 13 kunnen ook redelijk filmen in het donker, maar er treedt dan helaas veel ruis op.

2. Camerabewegingen

Je kunt je camera op allerlei manieren bewegen. Een diepgaande dialoog tussen twee acteurs vraagt vaak om een stilstaand beeld, omdat de focus moet liggen op het gesprek. Voeren ze een paniekerig gesprek? Dan kun je je iPhone juist wat meer ‘trillerig’ vasthouden, om het beeld onrustig te maken. Je kunt door middel van camerabewegingen dus ook bepaalde emoties versterken.

Apple heeft de iPhone-camera voorzien van krachtige optische en softwarematige beeldstabilisatie. Hierdoor ogen shots enorm vloeiend, bijna alsof je ze met hulp van een gimbal geschoten hebt.

3. Gebruik van verschillende lenzen

Deze tip is afhankelijk van de iPhone die je gebruikt. Alle Pro-iPhones sinds de iPhone 11 Pro hebben drie camera’s aan de achterkant. Dit zijn een reguliere lens, een telelens en een groothoeklens. Ook hebben sommige iPhones – zoals de iPhone X en de iPhone 8 Plus – twee lenzen: een hoofdlens en een telelens. Dan zijn er nog de recentere ‘normale’ iPhones, zoals de iPhone 12 en 13. Deze hebben een reguliere camera en een groothoeklens aan boord.

De drie lenzen van de iPhone 13 Pro (Max)

Omdat deze lenzen allemaal een verschillende brandpuntsafstand hebben, zien shots er heel anders uit. De groothoeklens lijkt alles groter te maken – daarom gebruikt Funda altijd een groothoekcamera voor het fotograferen van huiskamers. De telelens zorgt voor minder lensvervorming, dus voor close-ups van gezichten is deze lens goed geschikt.

4. Resolutie en framerate

Je kunt met een iPhone verschillende resoluties kiezen om in te filmen. Dit zijn 720p (hd), 1080p (full hd) en 4K. Heb je weinig opslagruimte vrij? Dan is filmen in 4K misschien niet zo slim, want deze video’s nemen erg veel ruimte in beslag. 720p valt qua kwaliteit behoorlijk tegen, dus we raden je aan om minimaal in full had te filmen.

Ook kun je kiezen voor verschillende framerates. Een video is eigenlijk een reeks foto’s, die zich heel snel achter elkaar afspeelt. Hoe hoger de framerate, hoe meer ‘foto’s’ jouw iPhone binnen een seconde achter elkaar plakt. Een hogere framerate betekent dus vloeiender beeld.

In de filmindustrie is om en nabij 24fps (frames per seconde) de standaard. Apple geeft je deze optie ook. Daarnaast kun je kiezen voor 30fps of 60fps, voor extra vloeiend beeld. Video’s in 60fps kun je in de postproductie nog vertragen, zodat je slowmotion-shots krijgt. Je vindt deze instellingen in de instellingen-app, onder het kopje ‘Camera’.

5. Filmmodus en ProRes

Met de komst van de iPhone 13-serie kondigde Apple een langverwachte functie aan: Filmmodus (Cinematic Mode in Amerika). Dit is als het ware portretmodus voor video’s. Filmmodus maakt de achtergrond wazig en legt de focus op het onderwerp. Dit lost een van de grootste gebreken van de iPhone-camera op: het gebrek aan scherptediepte.

De functie werkt niet perfect – je ziet af en toe best duidelijk dat het een softwarematig effect is. Bij iPhoned zijn we evengoed groot fan van Filmmodus – zeker omdat het in de toekomst alleen nog maar beter kan worden. Hieronder zie je Filmmodus in actie:

Ook is er nog ProRes, een functie die enkel op de iPhone 13 Pro (Max) met minimaal 256 GB aan opslagruimte beschikbaar is. ProRes is een videobestandstype dat ervoor zorgt dat je de maximale hoeveelheid details en dynamisch bereik behouden blijft in je video’s. Het ziet er fantastisch uit, maar kost ook belachelijk veel geheugen. De kans is dus klein dat reguliere gebruikers veel van de functie gebruik zullen maken.

6. Extra accessoires

Als je een serieuze korte film wil maken met je iPhone, loont het om even te kijken naar een aantal bijbehorende accessoires. Denk hierbij aan een externe microfoon voor beter geluid. Veel regisseurs zeggen niet voor niets dat het geluid ‘de helft van de film’ is – slecht geluid verpest je video’s. Nu neemt de ingebouwde iPhone-microfoon prima geluid op, totdat je naar buiten gaat. De wind zorgt er namelijk dat je microfoon als een gek begint te kraken.

Ook zijn er lampen, gimbals, statieven en nog veel meer beschikbaar voor de iPhone. Je betaalt hier weer een hoop voor, maar de kwaliteit van je video’s gaat er enorm op vooruit.

7. Goede editingsoftware

Dus, je hebt allerlei mooie shots gemaakt met je iPhone, maar wat nu? Met een monteerprogramma maak je van al die shots één geheel, zodat je eindigt met een film. Je kunt gelukkig al direct op je iPhone beginnen als je dat wil. Dat komt omdat Apple de iPhone levert met iMovie voorgeïnstalleerd. Hiermee kun je echter alleen de basics – als je serieuzer aan de slag wil, kun je beter een Mac gebruiken.

Hierop kun je allerlei goede editingsoftware installeren, waaronder Apple’s eigen Final Cut Pro of Adobe Premiere. Deze programma’s zitten propvol handige functies, waardoor je wel even de tijd moet nemen om ze te leren gebruiken – maar dan heb je ook wat.

“De beste camera is de camera die je bij de hand hebt”

Nog zo’n mooie regisseursquote: “De beste camera is de camera die je bij de hand hebt”. En dat is echt waar. Filmmaken gaat uiteindelijk om zoveel meer dan de kwaliteit van de lens of de grootte van de sensor. Het draait niet allemaal om de beste acteurs of de grootste budgetten. Jouw talent, dát is het belangrijkst.

Op de website en onze gratis iPhoned-app vind je regelmatig handige fotografie- en filmtips. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.