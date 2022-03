Dit zijn onze favoriete hoesjes voor de iPhone SE 2022

Apples nieuwe budget-iPhone heeft hetzelfde design als zijn voorganger. Dat is misschien saai, maar heeft belangrijk een voordeel: er zijn al honderden hoesjes beschikbaar voor de iPhone SE 2022.

Gloednieuwe iPhone SE gekocht? Bescherm hem!

Het ontwerp van de nieuwe iPhone SE 2022 is hetzelfde gebleven als het ontwerp van de iPhone SE 2020, die hetzelfde design had als de iPhone 8. Dat betekent dat de smartphone – zij het met een compleet andere binnenkant – al sinds 2017 op de markt is. Er is dus al een enorm aanbod aan hoesjes voor de iPhone SE 2022. Wij zetten onze favorieten in dit artikel voor je op een rijtje.

1. Otterbox Symmetry

Otterbox staat bekend om zijn robuuste hoesjes. Tuimelt jouw telefoon wel eens van de trap? Stoot je dat arme apparaatje af en toe van tafel? Met een Otterbox-hoesje is de kans groot dat je smartphone het overleeft. Hiermee willen we je overigens niet aanmoedigen om met je gloednieuwe iPhone SE 2022 te gaan gooien – maar een ongelukje zit in een klein hoekje.

Naast goede bescherming richt Otterbox zich ook op op de looks. De hoesjes van het merk bieden in onze ogen een goede balans tussen stevigheid en stijl. Met name de Otterbox Symmetry is beschikbaar in allerlei kleuren. Van transparant tot paars met glitters; het aanbod is groot.

Je betaalt voor een Otterbox Symmetry in de meest gevallen zo’n 20 euro. Dat is wat ons betreft prima te behappen – en je kunt ook nog eens heel lang met het hoesje doen. De goede bescherming is ook zeker wat waard. Wel belangrijk om te weten: de transparante versie heeft TPU-bumpers, die na verloop van tijd een beetje geel kunnen kleuren.

2. Apple Siliconenhoesje

Apple brengt nu al jaren eigen iPhone-siliconenhoesjes uit. Omdat Apple ze zelf heeft ontwikkeld, sluiten de hoesjes goed aan en passen ze qua ontwerp perfect bij je iPhone. De hoesjes zijn strak en simplistisch. Het siliconenmateriaal voelt daarnaast erg fijn aan. Het is stroef en zacht tegelijkertijd, waardoor je veel grip hebt op je iPhone.

Qua bescherming zijn de siliconenhoesjes van Apple iets minder betrouwbaar dan bijvoorbeeld een hoesje van Otterbox. Het materiaal biedt wel degelijk bescherming, maar dat is niet altijd genoeg om barsten te voorkomen na een harde val.

Een nadeel van Apple-hoesjes is dat ze behoorlijk prijzig zijn. Hier komt het ‘oude’ ontwerp van de iPhone SE 2022 echter goed van pas. Apples officiële iPhone 8- en iPhone SE 2020-hoesjes zijn op allerlei websites namelijk flink afgeprijsd. Wees er dus vooral snel bij!

3. Spigen Ultra Hybrid

In hoesjesland is Spigen een bekende naam. De fabrikant maakt hoesjes voor tientallen verschillende telefoons, waaronder natuurlijk ook de iPhone SE. De Ultra Hybrid is transparant, zodat je het mooie design en de kleur van je smartphone nog steeds kunt zien. Ook is er een zwarte versie en zijn er varianten met gekleurde bumpers.

Het hoesje staat – net als de Otterbox Symmetry – bekend om een goede balans tussen stevigheid en stijl. Handig voor de ruige types onder ons die houden van een mooi design.

De Spigen Ultra Hybrid is met zo’n 20 euro prima betaalbaar. Omdat de transparante achterkant van hard plastic is gemaakt, wordt deze niet tot nauwelijks geel. Dat is fijn, want een vergeeld hoesje is natuurlijk niet zo mooi.

4. Pela Case

We moeten klimaatverandering dringend tegengaan, zodat we de toekomstige aarde nog een beetje leuk kunnen houden. Gelukkig zijn er ook hoesjesfabrikanten die hun steentje bijdragen. Zo is er het merk Pela, dat composteerbare iPhone-hoesjes maakt. En ja: deze hoesjes zijn er ook voor de iPhone SE 2022.

De Pela Case is gemaakt van een materiaal dat bestaat uit composteerbaar bioplastic elastomeer en vlasstro. Hierdoor is het biologisch afbreekbaar. Het hoesje zal dus nooit onderdeel worden van de plastic soep. Je moet hiervoor het hoesje in de aarde begraven wanneer je hem niet langer gebruikt. Dat voelt misschien tegennatuurlijk, maar is heel belangrijk: gooi hem niet in de prullenbak!

De iPhone-hoesjes van Pela variëren behoorlijk in prijs, op basis van het ontwerp dat je kiest. Je betaalt over het algemeen zo’n 40 euro. Dat is misschien veel, maar je draagt hiermee bij aan de bescherming van de planeet. In onze ogen is dat wel wat waard.

iPhone SE 2022 is krachtige, betaalbare iPhone

De iPhone SE 2022 is Apples nieuwe ‘budget’-iPhone. Ultiem goedkoop is hij met een adviesprijs van 529 euro niet – maar het is wel met een flinke voorsprong de meest betaalbare iPhone van dit moment. De iPhone SE 2022 heeft een razendsnelle A15-chip, die we al kennen van de iPhone 13-serie. Ook heeft het toestel 5G-ondersteuning.

