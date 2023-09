Hoesjes voor de iPhone 15 zijn nu al te koop – dit verklappen ze

De iPhone 15 is nog niet officieel uitgebracht, maar de eerste hoesjes zijn nu al te koop. Dit verklappen de telefoonhoesjes over de nieuwe iPhone!

Hoesjes voor de iPhone 15 nu al te koop

Volgende week dinsdag presenteert Apple de iPhone 15 pas, maar je kunt de eerste hoesjes voor de telefoon nu al kopen. Door de nieuwe telefooncase weten we in ieder geval al zeker dat de behuizing van de iPhone 15 dezelfde afmetingen heeft als de iPhone 14. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die voorspellen dat de schermranden dunner worden van de telefoon.

Zo krijgt de iPhone 15 een iets groter scherm, zonder dat de behuizing daarvoor moet worden aangepast. Het hoesje voor de iPhone 15 verklapt daarnaast een compleet nieuwe functie van de telefoon, want op de foto’s is de actieknop al te zien. Deze knop wordt dit jaar voor het eerst bij de iPhone geïntroduceerd en de foto’s van de telefooncase bevestigen dat nu. Dit moet je weten over de knop.

Nieuwe actieknop bij de iPhone 15

Eerdere geruchten voorspelden het al: de mute-knop wordt bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max vervangen door een multifunctionele actieknop. De nieuwe knop is nu dus ook te zien op de foto’s van het hoesje voor de iPhone 15. Je kunt bij de iPhone 15 straks zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je de knop indrukt. Een testversie van iOS 17 onthulde eerder al uit welke functies je kunt kiezen.

Bij de hoesjes voor de iPhone 15 is er een uitsparing gelaten voor de nieuwe knop. Hiermee lijkt ook bevestigd dat de actieknop werkt met Haptic Touch. Deze nieuwe knop kan je niet meer fysiek indrukken, maar werkt in plaats daarvan met trilmotoren. Deze manier van indrukken kennen we al van de thuisknop op de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022.

Om de knop in te drukken, moet je de actieknop dus echt aanraken met je vinger. Dit is de reden dat er een uitsparing is gemaakt aan de zijkant van het iPhone 15-hoesje. De foto’s van de telefooncase bevestigen ook dat de nieuwe iPhone opnieuw twee losse volumeknoppen krijgt. Eerder werd er nog gesproken van één grote volumeknop, maar dit plan is definitief van de baan.

Meer weten over de nieuwe iPhones?

De hoesjes voor de iPhone 15 verklappen zo al een nieuwe feature van de volgende iPhone. De nieuwe actieknop komt vermoedelijk alleen naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Bij de reguliere iPhone 15 (Plus) zien we de mute-button wel nog terug. Welke functies nog meer naar de telefoons komen, horen we komende dinsdag. Dan presenteert Apple de iPhones op het Wonderlust-event.

Als je van plan bent om de iPhone 15 te kopen, dan kun je nu alvast de eerste hoesjes kopen. Volgende week komen er zonder twijfel meer iPhone 15-hoesjes bij, want dan is de telefoon officieel onthuld. Wil je nu al meer weten over de reguliere nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en iPhone 15 Plus voor je onder elkaar gezet! Lees hier alles over de iPhone 15 Pro (Max)!

