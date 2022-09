Hoesjes iPhone 14 gelekt (en dat verklapt meer over de camera)

Er gaan al maandenlang geruchten over de nieuwe iPhone 14. Nu zijn er ook foto’s verschenen van de iPhone 14 (Pro)-hoesjes. Deze hoesjes verklappen meer over de camera van Apple’s nieuwste smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gelekte hoesjes iPhone 14 noemen ‘plus’-model

Er zijn nieuwe hoesjes van de iPhone 14 op internet verschenen. Dat is goed nieuws, want het geeft ons meer informatie over Apple’s nieuwe smartphone. De foto’s vertellen meer over de afmetingen van de de nieuwe toestellen. Opvallend is dat de hoesjes nog om de iPhone 13 passen. De camera’s (en de bijpassende sensoren) matchen alleen niet helemaal.

iPhone 14 hoesjes 2022: herfstige kleuren

Het is elk jaar hetzelfde liedje: twitteraar Majin Bu dropt de hoesjes van de nieuwe iPhone nét voordat Apple ze aankondigt. Dit jaar is dat niet anders. Bovenstaande foto laat de verschillende kleuren van de hoesjes zien. Op de afbeelding zie je de leren hoesjes voor de iPhone 14 Pro en de siliconen hoesjes voor de iPhone 14.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De leren hoesjes voor de iPhone 14 Pro hebben de kleuren oranje, bruin, goudbruin, middernacht blauw, zwart en groen. De siliconen hoesje zijn er in middernacht blauw, cactusgroen, krijt roze, rood, lila, zonnegloed, blauw, en vlierbes. Deze namen klinken ook wel een beetje als Apple-namen, dus de kans bestaat dat ze daadwerkelijk ook zo gaan heten. We hebben in een eerder artikel al de kleuren van de iPhone 14 op een rij gezet.

Hoesjes verklappen groter camera-eiland in Pro-modellen

De iPhone 14 Pro krijgt een flinke upgrade van het camera-eiland. In de bovenstaande afbeelding is af te leiden dat de camera-upgrades van de iPhone 14 niet alleen bestaan uit software-upgrades. Je ziet namelijk dat de sensoren ook groter gaan worden in Apple’s nieuwe smartphone.

Het account Yeux1122, waarop al eerder foto’s van iPhone14-hoesjes te zien waren, deelde de bovenstaande foto. We zien hierop een iPhone 13 Pro in een iPhone 14 Pro-hoesje. Zoals je ziet worden alle sensoren (van de camera’s tot aan de LiDAR-scanner) groter bij de iPhone 14 Pro.

Mark Gurman, een hele betrouwbare Apple-analist, meldde in zijn laatste Power On-nieuwsbrief dat de sensoren in de iPhone 14 Pro niet alleen groter worden, maar ook beter. Je kan met de nieuwe iPhone nóg beter filmen en foto’s maken bij weinig licht.

Het team van iPhoned doet live verslag tijdens het iPhone 14-event. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.