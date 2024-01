Dit hoesje redde een iPhone na val van 5000 meter – hier bestel je ‘m

Het is eindelijk bekend door welk hoesje de iPhone is gered, die maar liefst 5000 meter naar beneden viel uit een vliegtuig. Met deze case is je iPhone veilig!

iPhone valt uit vliegtuig

Vorige week verloor een vliegtuig van Alaska Airlines een deurpaneel, waardoor er een gat in de romp van het toestel ontstond. Eén van de passagiers raakte hierdoor zijn iPhone kwijt, want die viel uit het vliegtuig. Het toestel bevond zich toen al op 5000 meter hoogte, dus de kans was klein dat de iPhone de val had overleefd. Verrassend genoeg werd de telefoon al snel teruggevonden, zónder schade.

Lees ook: iPhone valt op 5000 meter hoogte uit Alaska Airlines-vliegtuig (en werkt nog)

Het verhaal over de iPhone ging rond op social media, waarbij vooral de vraag werd gesteld welk hoesje om de telefoon zat. Inmiddels is de iPhone weer in handen van de oorspronkelijke eigenaar, die gelukkig ook ongedeerd uit het vliegtuig is gekomen. Hij heeft nu onthuld door welk telefoonhoesje de iPhone is gered bij de val van maar liefst 5000 meter. Het gaat om een case van het merk Spigen!

Dit hoesje redde de iPhone

Spigen is een bekend merk als het gaat om telefooncases. Het was al duidelijk dat de hoesjes goed waren, maar een val van 5000 meter was waarschijnlijk nog niet eerder getest. Het Cryo Armor hoesje van Spigen heeft de iPhone gered na de val uit het vliegtuig. Volgens de eigenaar van de iPhone heeft ook de telefooncase maar een paar kleine beschadigingen opgelopen.

Het hoesje is dus van enorm hoge kwaliteit, waarmee je iPhone zelfs een val uit een vliegtuig overleeft. Spigen zelf verkoopt de Cryo Armor case voor maar liefst 65 dollar. Het gaat om een Amerikaanse verkoper, dus er komt ook nog eens 20 dollar aan bezorgkosten bij. Je hebt dan een levertijd van één tot drie weken. Niet ideaal dus, maar gelukkig krijg je de telefooncase in Nederland voor veel minder geld.

Hier bestel je de telefooncase in Nederland

Het hoesje van Spigen is ook in Nederland te krijgen, zo kun je terecht bij Amazon, GSMpunt en Bol voor de case. Dat scheelt veel geld, in Nederland kost het telefoonhoesje ongeveer 35 euro. Je hebt dan een telefooncase van ontzettend goede kwaliteit, waarmee je iPhone zelfs een val uit een vliegtuig overleeft. Hier krijg je het hoesje voor een goede prijs in Nederland:

Het hoesje is beschikbaar voor de iPhone 15 Pro Max, maar ook voor de iPhone 14 Pro en andere modellen. Je kunt bovendien kiezen uit verschillende kleuren, zodat je zeker weet dat de case goed bij je iPhone past. Op dit moment is de telefooncase bij alle aanbieders op voorraad én krijg je korting op het hoesje van Spigen. Wees er daarom snel bij, want je hebt de telefooncase zo in huis!

