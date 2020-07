Je auto ontgrendelen met niets meer dan een iPhone of Apple Watch, het is straks mogelijk dankzij CarKey. Maar hoe werkt CarKey eigenlijk, en welke auto’s kunnen overweg met Apples digitale autosleutels? In dit artikel leggen we alles uit.

Zo werkt CarKey

Na maandenlange geruchten bevestigde Apple tijdens WWDC dat CarKey een nieuwe functie in iOS 14 én iOS 13 wordt. Je hebt alleen nog maar je iPhone nodig om in de auto te stappen.

Samen met Apple Pay zorgt CarKey ervoor dat je steeds minder in je broekzak hoeft te hebben als je van huis gaat. Je kon al met je iPhone betalen en nu vervangt de iPhone ook je autosleutel. Door je toestel vlakbij het handvat van de deur te houden, open je de auto. Het werkt dankzij nfc.

Nfc-technologie wordt gebruikt om gegevens draadloos en beveiligd te verzenden. Dezelfde techniek gebruik je ook voor Apple Pay, of bijvoorbeeld de DigiD-app. Ook kan je al langer met behulp van nfc-tags acties uitvoeren via je iPhone.

Laat je iPhone in je broekzak met Express Mode

Wanneer je in de auto bent, doe je je iPhone in een speciale nfc-lezer of draadloze oplader om de auto te starten. Heb je een iPhone 11 of nieuwer model, dan hoef je het toestel niet eens uit je zak te halen dankzij de zogenaamde Express Mode. Door middel van de ingebouwde U1-chip openen de deuren en start de auto vanzelf als je met je iPhone in de buurt komt.

CarKey werkt met één druk op de knop, dus er is geen aparte verificatie nodig. Toch verzekert Apple zijn gebruikers ervan dat de functie veilig is. Het proces gebruikt namelijk een unieke verificatiecode die alleen wordt gedeeld tussen je iPhone en de auto. Om fraude te voorkomen, maakt CarKey wel gebruik van je locatie en Apple ID.

Wil je de Express Mode toch niet gebruiken, dan kan je deze makkelijk uitzetten. Wanneer de modus is uitgeschakeld vraagt de iPhone eerst om authenticatie via Face ID of Touch ID. CarKey kan zelfs worden toegevoegd aan je Apple Watch, waardoor je het nog makkelijker kan gebruiken.

CarKey toevoegen aan Wallet-app

Apple heeft ook nagedacht over wat er gebeurt als de accu van je iPhone leeg is. In dat geval werkt CarKey nog steeds vijf uur langer door. Dit kan door middel van de energiebesparingsmodus van je iPhone.

Je voegt CarKey toe aan de Wallet-app. Om het te laten werken heb je echter ook een app nodig van je autofabrikant. Om CarKey de eerste keer in te stellen zet je de iPhone in de NFC-lezer. Deze identificeert je auto, waarna de Wallet-app je doorstuurt naar de app van de autofabrikant om het proces af te ronden.

Gebruikers kunnen de autosleutel met maximaal vijf andere mensen delen via iMessage. Bovendien kan je per persoon instellen ‘hoeveel’ toegang zij hebben. Zo stel je in of iemand alleen de autodeuren kan openen, kan rijden binnen bepaalde tijden van de dag, of volledige toegang heeft. BMW is de eerste autofabrikant die met Car Key gaat werken, maar meer auto’s zullen binnenkort volgen.

Deze iPhones ondersteunen CarKey

Niet elke iPhone ondersteunt CarKey. De volgende apparaten zijn te gebruiken met de digitale autosleutels:

Ook de Apple Watch Series 5 kan overweg met CarKey. Naast een geschikte iPhone of Apple Watch moet natuurlijk ook je vierwieler overweg kunnen met Apples autosleutels. BMW heeft de primeur. Op deze pagina lees je welke BMW-modellen de digitale autosleutels ondersteunen. De Duitse fabrikant is de eerste die CarKey ondersteunt, maar meer merken zullen ongetwijfeld volgen.

Alhoewel CarKey gelijktijdig met iOS 14 is aangekondigd, wordt de functie deze maand al beschikbaar in iOS 13.6. Als eerste weten wanneer deze iPhone-update uitrolt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, download de gratis app op houd de site van iPhoned in de gaten.

