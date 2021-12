Hoe lang doe jij met je iPhone? (Poll)

Zit jij nu al te wachten op de iPhone 14, of vind je het prima om met een ouder exemplaar rond te lopen? Wij zijn benieuwd naar hoe lang mensen met hun iPhone doen, dus doe vooral mee met onze poll.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poll: Hoe lang doe jij met je iPhone?

Een groot voordeel van iPhones is de gebruikersduur. In tegenstelling tot Android-toestellen, kun je bij een Apple-smartphone zo’n vijf jaar op software-updates rekenen. Ook de overige onderdelen, zoals hardware en de batterijduur, doorstaan de tand des tijds (over het algemeen) heel goed.

In principe kun je dus jaren met je iPhone doen. De grote vraag is dan ook: doen mensen dit ook? Het is immers ook gewoon leuk om een nieuwe iPhone te kopen – mits je dat kunt veroorloven – terwijl je eigenlijk geen vers toestel nodig hebt.

De redactie van iPhoned vraagt zich daarom af: hoeveel jaar doe jij (ongeveer) met je iPhone? Via onderstaande poll kun je je stem uitbrengen.

Zie je geen poll? Tik dan hier om te stemmen!

Hoe oud is je iPhone?

Weet je niet precies hoe oud je iPhone is? Daar achter komen is gelukkig best simpel. In de Instellingen-app ga je naar ‘Algemeen’ en vervolgens ‘Info’. Hier zie je het serienummer van je iPhone. Kopieer deze en plak de code op de website van Apple.

Vervolgens zie je wanneer de garantie van je iPhone verloopt. Die datum is belangrijk, want je krijgt standaard twee jaar garantie. Door terug te tellen, kun je er dus achter komen hoe oud je toestel precies is.

Is je iPhone ouder dan twee jaar? Dan biedt de website van Chipmunk uitkomst. Deze Nederlandse website oogt wat verouderd, maar werkt uitstekend. Je hoeft alleen even het serienummer van je toestel op Chipmunk in te voeren. Daarna krijg je precies te zien hoeveel jaar je iPhone al meegaat.