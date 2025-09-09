Hoe laat presenteert Apple de iPhone 17? Dit is de begintijd van het event

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
9 september 2025, 8:30
Hoe laat presenteert Apple de iPhone 17? Dit is de begintijd van het event

De volgende iPhone komt eraan! Ben je benieuwd hoe laat Apple de iPhone 17 presenteert? Dit is de begintijd van het evenement.

Er staat een belangrijk Apple-event voor de deur! Apple organiseert een groot evenement op dinsdag 9 september 2025, om de nieuwe iPhones en Apple Watches van het jaar aan te kondigen. Het is de verwachting dat Apple die dag de iPhone 17 onthult. Apple heeft alle uitnodigingen voor het evenement al verzonden, waardoor we weten hoe laat de presentatie van de iPhone 17-serie plaatsvindt.

Het iPhone 17-event begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Zet dinsdag 9 september 19.00 uur daarom maar alvast in je agenda, want op dat tijdstip onthult Apple een reeks nieuwe producten. Doorgaans presenteert Apple eerst de nieuwe Apple Watches, daarna is het de beurt aan de iPhone. Dat is lang niet alles, want er staan volgens geruchten nog veel meer producten op de planning bij het aanstaande Apple-event.

iphone anders

Dit kun je verwachten

De belangrijkste aankondiging van het evenement is zonder twijfel de nieuwe reeks iPhones. Deze bestaat uit de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Alle toestellen worden voorzien van een nieuwe processor, meer camerafuncties én een vernieuwde behuizing. Daarnaast zien we maar liefst drie nieuwe Apple Watches, want de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2025 verschijnen dinsdag.

Het iPhone 17-event is hét moment voor Apple om nieuwe hardware aan te kondigen, waardoor de kans groot is dat we niet alleen iPhones en Apple Watches zullen zien. Waarschijnlijk presenteert Apple ook de AirPods Pro 3. De oortjes krijgen volgens geruchten een aangepast design, een hartslagmeter en verbeterde audiokwaliteit. De oplaadcase gaat ook op de schop, want die wordt naar verluidt een slag kleiner.

iphone 17 opslag

Zo kijk je het iPhone 17-event

We verwachten dit jaar nog veel meer producten van Apple, die mogelijk al tijdens het evenement op dinsdag 9 september worden gepresenteerd. Zo staan nieuwe generaties van de HomePod, AirTag en Apple TV al langer op de planning. De kans bestaat dat één van deze toestellen al tijdens het iPhone 17-event wordt onthuld. Dat weten we binnenkort zeker, want het evenement staat op het punt van beginnen.

Wil jij niks van het grootste Apple-event van 2025 missen? Kijk dan live mee met de presentatie van de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods Pro! Het evenement begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en duurt waarschijnlijk tussen de één en twee uur. Ben je benieuwd waar je het evenement kunt bekijken? Kijk hier live naar het iPhone 17-event, zodat je direct op de hoogte bent van alle aankondigingen! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief voor het laatste nieuws:

Bronnen afbeeldingen: Apple, majin bu
