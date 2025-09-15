Hoe laat komt iOS 26 uit? Op deze tijd kan jouw iPhone vanavond updaten

De grootste software-update van het jaar komt vandaag naar de iPhone! Benieuwd hoe laat iOS 26 verschijnt? Op deze tijd kun je updaten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26

Apple bereidt de release van iOS 26 voor! We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe generatie van het besturingssysteem, want de update verschijnt vanavond al. Op maandag 15 september 2025 komt de grootste software-update van het jaar naar de iPhone. Apple brengt nieuwe softwareversies vrijwel altijd op hetzelfde tijdstip uit, waardoor we weten hoe laat iOS 26 vanavond beschikbaar is op je iPhone.

Het is de verwachting dat Apple iOS 26 rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) uitbrengt. Op die tijd kun je de nieuwe softwareversie op je iPhone installeren. Het duurt doorgaans enkele minuten voordat updates bij alle gebruikers zichtbaar zijn. Zit je om 19.00 uur klaar om de grote update te installeren, maar zie je iOS 26 nog niet? Wacht dan nog even, want de nieuwe softwareversie verschijnt waarschijnlijk binnen enkele minuten.

Met iOS 26 komen veel veranderingen naar de iPhone, want het gaat om de grootste software-update in jaren. Apple introduceert Liquid Glass, waarmee een compleet nieuwe interface naar het besturingssysteem komt. Vrijwel alle kaders zijn transparant en lijken van glas in het nieuwe ontwerp. Dat geldt ook voor de symbolen van alle applicaties op het Beginscherm, die je voor het eerst in een heldere weergave kunt instellen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het nieuwe ontwerp is lang niet de enige verandering voor de iPhone, want vrijwel alle applicaties krijgen er meer functies bij. Zo introduceert Apple meer features bij Apple Wallet, Apple Kaarten, Berichten, Apple Music, Safari, Foto’s én de Camera-app. Laatstgenoemde krijgt zelfs een compleet nieuwe indeling, waardoor alle camerafuncties op een andere plek staan vanaf iOS 26. Ook het Vergrendelscherm krijgt meer mogelijkheden in de nieuwe softwareversie.

Niet alleen iOS 26

We zien dit jaar dus niet de release van iOS 19, in plaats daarvan brengt Apple iOS 26 uit. Met deze nummering verwijst Apple naar 2026, het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt. Helaas geldt dat niet voor alle gebruikers, want een aantal iPhones heeft geen ondersteuning voor de grootste software-update van het jaar. Benieuwd of jij kunt updaten? Lees hier welke toestellen werken met iOS 26:

Apple brengt vanavond niet alleen iOS 26 uit, er verschijnen ook belangrijke updates voor de iPad, Mac(Book), Apple Watch, Apple TV én Apple Vision Pro. Het is de verwachting dat alle softwareversies rond dezelfde tijd uitkomen, waardoor je al jouw Apple-apparaten om 19.00 uur kunt bijwerken. Wil je weten welke toestellen werken met de belangrijkste software-updates van het jaar? Check hier welke Apple-apparaten werken met alle nieuwe softwareversies en welke juist geen ondersteuning hebben!