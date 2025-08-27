iPhone 17-event: deze hints zitten in de Awe Dropping-uitnodiging

Het is zover! Apple kondigt de nieuwe iPhone 17-serie aan op dinsdag 9 september en stopte deze hints in de Awe Dropping-uitnodiging.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze hints zitten in de Awe Dropping-uitnodiging

Het logo dat wordt gebruikt in de Awe Dropping-uitnodiging voor het aankomende iPhone 17-evenement, lijkt op een infraroodversie van het Apple-logo. Zoals bij de meeste Apple-evenementen is er ook een dynamische, geanimeerde versie, zoals CEO Tim Cook laat zien in een video op X:

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Maar dit jaar heeft Apple ook een interactieve versie van het logo van de Awe Dropping-uitnodiging. Als je Apple.com bezoekt, zie je bovenaan de pagina de afbeelding van het iPhone 17-event prominent in beeld. Tik en sleep of klik en sleep op het logo en je ziet de kleuren draaien en je beweging volgen.

In wezen fungeert het Apple-logo als een soort heatmap die je bewegingen volgt. Dus waar je ook klikt, daar wordt het logo rood verlicht, met een gele glans rond de rand van je aanraking of klik. Probeer het zelf uit door naar de website van Apple te gaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhone-kleuren in de Awe Dropping-uitnodiging

Het Apple-logo ziet er dus uit als een thermische kaart of dat wat je zou kunnen zien op een warmtecamera. Het is niet helemaal duidelijk waar Apple daarmee op hint. De kleuren veranderen van blauwe tinten naar oranje tinten, dus mogelijk is het een knipoog naar de nieuwe iPhone-kleuren die worden verwacht. Volgens de laatste geruchten komen de iPhone 17 Pro-modellen beschikbaar in oranje en donkerblauw, terwijl de iPhone 17 Air waarschijnlijk een lichtblauwe tint zal krijgen.

Meer over het iPhone 17-event

De verwachtingen voor het iPhone 17-event zijn hooggespannen, want er staan veel nieuwe producten op de planning. We zien in ieder geval vier nieuwe iPhones en maar liefst drie nieuwe Apple Watches. Daar komen mogelijk nog meer toestellen bij. Zet dinsdag 9 september om 19.00 uur daarom alvast in je agenda. Wil je niks missen van het iPhone 17-event? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!