Deze hint zit in de uitnodiging voor het eerste Apple-event van 2026

Maurice Snijders
19 februari 2026, 12:25
2 min leestijd
Onlangs stuurde Apple uitnodigingen voor de ‘special Apple Experience‘, die plaatsvindt op 4 maart 2026 om 15u – deze hint zit erin verstopt.

Hint voor het eerste Apple-event van 2026

Apple staat erom bekend dat het een hint verstopt in uitnodigingen voor events. Deze keer is dat niet anders. De afbeelding in de uitnodiging laat een 3D Apple-logo zien dat bestaat uit transparante schijven in de kleuren geel, groen en blauw. Die kleuren verwijzen waarschijnlijk naar de kleuren van een nieuw Apple-product

Volgens Weibo-gebruiker Instant Digital komt het kleurenschema van het Apple-logo in de uitnodiging overeen met de kleuren van de nieuwe goedkope MacBook die eraan komt. De kleuren zijn dan ook zeer waarschijnlijk een hint dat deze nieuwe goedkope MacBook tijdens het aankomende event wordt gepresenteerd.

hint 2026

Vrolijke kleuren

In juni 2025 zei analist Ming-Chi Kuo al dat de goedkopere MacBook mogelijk verschijnt in de kleuren Zilver, Blauw, Roze en Geel. Deze kleuren zouden prima passen bij het instapmodel van de iPad. In zijn laatste nieuwsbrief zei Mark Gurman van Bloomberg ook dat Apple een reeks vrolijke kleuropties heeft getest voor de aankomende goedkope MacBook.

Gurman zei dat de tot nu toe geteste kleuren Lichtgeel, Lichtgroen, Blauw, Roze, Klassiek zilver en Donkergrijs zijn. Hij voegde er wel aan toe dat het niet waarschijnlijk is dat deze allemaal op de markt komen. Dit kleurenpalet zou van de goedkope MacBook zonder meer de meest kleurrijke laptop maken sinds de iBook G3 eind jaren 90. Die verscheen toen in vrolijke kleuren als Tangerine, Blueberry, Indigo, Graphite en Key Lime.

De goedkope MacBook heeft naar alle waarschijnlijkheid een 12,9-inch scherm en een aluminium behuizing. Aan de binnenkant verwachten we een iPhone-chip (vermoedelijk de A18 Pro) in plaats van een processor uit de M-serie. De verkoopprijs zal waarschijnlijk rond de 800 euro liggen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geruchten Apple

