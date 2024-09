Hierom kopen mensen een nieuwe iPhone (het is niet wat je denkt)

In de aanloop naar het iPhone 16-evenement op 9 september rijst de vraag wat ervoor zorgt dat mensen een nieuwe iPhone kopen.

Hierom kopen mensen een nieuwe iPhone

Onderzoeksbureau Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) heeft een nieuw rapport gepubliceerd om hier antwoord op te geven. Interessant genoeg gaf slechts 18 procent aan dat nieuwe functies de reden waren om een nieuwe iPhone te kopen. De meest overtuigende redenen om te upgraden lees je hieronder.

New Features Don’t Compel iPhone Purchases

Het nieuwe onderzoek van CIRP heet ‘New Features Don’t Compel iPhone Purchases‘. Het is gebaseerd op feedback van iPhone-kopers uit de periode juni 2023-2024. In de enquête konden respondenten open antwoorden geven, waarna CIRP ze in zes categorieën verdeelden:

Oude iPhone is verouderd.

Oude iPhone is verloren, kapot of gestolen.

Wilde de nieuwste functies.

Financiële stimulans van de provider.

Verbeteren netwerkkwaliteit, inclusief upgrade naar 5G.

Vrienden en familie hebben een iPhone.

Bij een verouderde iPhone is het gewoonweg tijd om een nieuwe iPhone te kopen. Of de huidige iPhone is trager geworden en presteert niet meer goed. Bij een verloren, kapotte of gestolen iPhone kunnen de proefpersonen naast een volledig onbruikbaar toestel bijvoorbeeld ook een kapot scherm hebben. Of een batterij die niet meer oplaadt. ‘Wilde de nieuwste functies’ wil zeggen dat klanten een goed werkende iPhone hebben, maar graag nieuwe features willen, zoals een verbeterde camera, een beter scherm of een snellere processor.

Waarom kopen mensen een nieuwe iPhone?

De populairste reden om een nieuwe iPhone te kopen (44 procent) was een verouderde iPhone. De op één na populairste reden (29 procent) was een verloren, kapotte of gestolen smartphone.

Slechts iets minder dan een vijfde van de respondenten zei dat nieuwe functies de reden waren om een nieuwe iPhone te kopen. Stimulans van de provider, een verbeterd netwerk en vrienden met een iPhone, waren samen goed voor 9 procent.

In welke categorie val jij? Behoor jij tot de 18 procent die een nieuwe iPhone gaat kopen vanwege de nieuwe functies die Apple met zijn jaarlijkse iPhone-upgrades levert? Laat het ons weten!