WhatsApp staat versturen van HD-foto’s nu toe (maar dat heeft nadelen)

WhatsApp heeft een nieuwe update uitgerold, waarmee het eindelijk voor iedereen mogelijk is om HD-foto’s te versturen. Toch heeft de functie een aantal nadelen.

Foto’s in hoge kwaliteit versturen op WhatsApp

Er is een nieuwe update voor WhatsApp beschikbaar! In de nieuwste versie van WhatsApp is het eindelijk voor iedereen mogelijk om foto’s in HD te versturen. Een klein aantal gebruikers kon de functie al eerder testen op WhatsApp, maar nu is de feature voor alle gebruikers beschikbaar. Zo kun je dus eindelijk afbeeldingen in de hoogste kwaliteit delen via de app.

Als je geregeld foto’s verstuurt op WhatsApp, is je vast al eens opgevallen dat de beeldkwaliteit na het verzenden (veel) slechter is dan het origineel. Dat is geen toeval, want WhatsApp verlaagt de kwaliteit van je foto’s en video’s automatisch. Na de update doet WhatsApp dit nog steeds, maar je kunt dan zelf kiezen voor het versturen van je foto’s in HD-kwaliteit.

Nadelen van het versturen van scherpe foto’s

Het grote voordeel van het delen van HD-foto’s op WhatsApp is natuurlijk dat je geen kwaliteit meer verliest, zodat de afbeeldingen enorm scherp blijven. Toch kleven er ook een aantal nadelen aan het sturen van foto’s in de hoogste kwaliteit op WhatsApp, want de plaatjes nemen veel meer geheugen in beslag. Foto’s in HD-kwaliteit zijn namelijk grotere bestanden, dus de opslagruimte van je iPhone raakt sneller vol.

Daarnaast moet je oppassen met het sturen van foto’s in HD als je WhatsApp gebruikt via je mobiele data. Juist omdat de afbeeldingen in de hoogste kwaliteit grotere bestanden zijn, kosten ze ook meer data om te versturen. Check daarom voor de zekerheid even hoe groot je databundel is, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan als je voor de nieuwe HD-optie kiest op WhatsApp.

Zo stuur je foto’s én video’s in HD op WhatsApp

De nieuwe update van WhatsApp is voor iedereen beschikbaar, dus je kunt vanaf vandaag al je foto’s in HD versturen op WhatsApp. Eerder legden we hier al uit hoe de nieuwe feature werkt. Deel jij voornamelijk video’s op WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws, want WhatsApp staat het sinds kort ook toe om video’s in HD-kwaliteit te delen. In deze tip leggen we je uit hoe dat werkt!

Ben je enthousiast over het delen van foto’s en video’s in HD en wil je meer weten over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je dat precies doet.

