Let op: vanaf deze datum staat HBO Max wachtwoord delen niet meer toe

Slecht nieuws als je HBO Max deelt met andere gebruikers, want het is binnenkort niet meer toegestaan om je wachtwoord te delen.

HBO Max

HBO Max heeft nieuwe maatregelen aangekondigd, om het delen van wachtwoorden tegen te gaan. Het is al langer bekend dat de streamingdienst werkt aan manieren om het delen van accounts te voorkomen. Eerder voerden Netflix en Disney Plus al soortgelijke maatregelen door, nu is het de beurt aan HBO Max. De streamingdienst heeft de afgelopen maanden manieren getest, om te controleren of één account in meerdere huishoudens wordt gebruikt.

Voor het delen van een wachtwoord hanteert HBO Max dezelfde regels als Netflix en Disney Plus. Het blijft toegestaan om een account te delen, mits dat binnen één huishouden gebeurt. Wil je iemand uit een ander huishouden toegang geven tot jouw account? Dan moet je binnenkort bijbetalen, want staat HBO Max niet meer toe. De streamingdienst vraagt straks een maandelijks bedrag bovenop de bestaande abonnementskosten voor het delen van een account.

1 september

JB Perette, topman bij HBO Max, heeft aangegeven dat HBO Max gebruikers vanaf 1 september gaat wijzen op het nieuwe beleid. Deel jij je account bij de streamingdienst? In dat geval krijg je volgende maand mogelijk al een notificatie, waarin wordt gevraagd je wachtwoord te wijzigen. Op die manier probeert HBO Max een einde te maken aan het delen van wachtwoorden tussen verschillende huishoudens.

Wil je tóch je wachtwoord van HBO Max blijven delen? In dat geval vraagt HBO Max een maandelijks bedrag, dat bovenop je standaard abonnementskosten komt. De streamingdienst vraagt in de Verenigde Staten 7,99 dollar per maand voor het delen van een account. Welke prijs dat in Nederland en België wordt is vooralsnog onbekend. Netflix vraagt 3,99 euro per maand, bij Disney Plus is dat 5,99 euro per maand. Het is de verwachting dat HBO Max soortgelijke prijzen hanteert voor een extra gebruiker.

Prijzen van HBO Max

HBO Max heeft de afgelopen maanden accounts op de streamingdienst geanalyseerd, om vast te stellen wie de hoofdgebruiker is en op welk adres het abonnement wordt gebruikt. Deze gegevens worden vanaf volgende maand ingezet om gebruikers buiten een huishouden te weren van een account. Het is nog niet duidelijk of HBO Max na 1 september direct geld gaat vragen voor het delen van je wachtwoord. Mogelijk geeft de streamingdienst eerst een waarschuwing.

Op dit moment betaal je voor het Basic-abonnement 5,99 euro per maand, het Standaard-abonnement kost maandelijks 9,99 euro en het Premium-abonnement sluit je af voor 13,99 euro per maand. Het delen van je wachtwoord wordt vermoedelijk niet duurder dan het Basic-abonnement, waardoor een prijs van 4,99 euro per maand aannemelijk is. Vind je dat te veel en ben je op zoek naar een nieuwe streamingdienst? Bekijk dan hier alle opties: